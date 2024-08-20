Над Пролетарском чёрное небо. Пожар вырос до 10 000 кв. м, машинам не подъехать

В Пролетарске (Ростовская область) продолжает гореть топливо на нефтебазе после атаки беспилотников. Пожар тушат третий день.

К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, передает ТАСС . Работают около 520 человек. Угрозы домам нет.

«Площадь возгорания 10 тыс. кв. м, горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Горят около 20 емкостей с дизтопливом из имеющихся 74. Автомобили не могут подъехать близко, поэтому для тушения готовят самолеты. Их будут заправлять на лету.

«Четыре Ил-76 из Ростова-на-Дону их будут заправлять, по кругу будут летать и тушить, потому что жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — отметил Горнич.



Спасатель МЧС из Ростова Владислав Гончаров заявил, что обстановка стабилизируется, пишет 161.RU.