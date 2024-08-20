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    Над Пролетарском чёрное небо. Пожар вырос до 10 000 кв. м, машинам не подъехать

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    161.ru

    В Пролетарске (Ростовская область) продолжает гореть топливо на нефтебазе после атаки беспилотников. Пожар тушат третий день.

    К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, передает ТАСС. Работают около 520 человек. Угрозы домам нет.

    «Площадь возгорания 10 тыс. кв. м, горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

    Горят около 20 емкостей с дизтопливом из имеющихся 74. Автомобили не могут подъехать близко, поэтому для тушения готовят самолеты. Их будут заправлять на лету.

    «Четыре Ил-76 из Ростова-на-Дону их будут заправлять, по кругу будут летать и тушить, потому что жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — отметил Горнич.

    Спасатель МЧС из Ростова Владислав Гончаров заявил, что обстановка стабилизируется, пишет 161.RU.

    Напомним, к вечеру 19 августа было известно о 41 пострадавшем пожарном, введен режим чрезвычайной ситуации. Как минимум семерых пожарных, пострадавших на горящей нефтебазе в Пролетарске, отправляют вертолетом в Санкт-Петербург, сообщал портал 161.RU со ссылкой на одного из спасателей.

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