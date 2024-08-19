Больше 40 пожарных пострадали во время тушения складов в Пролетарске. Черный плотный дым затянул небо. Показываем жуткие кадры

В Пролетарске после атаки БПЛА второй день горит склад с дизтопливом. Введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент известно
«В центральную райбольницу Пролетарского района обратился
По данным портала 161.RU, ситуация напряженная. Одна из местных жительниц, чей муж работает на месте происшествия, рассказала, что тушение объекта было приостановлено из-за того, что взрываются бочки с керосином. Помимо этого, обстановку усложняет жара и сильный ветер.
«Очень громко, очень много дыма, которым заволокло всё вокруг. Водителей останавливают на дороге и просят разворачиваться
Новости Ростова | 161.RU
161.RU сообщает, что для пожарных местные жители днем 19 августа начали собирать гуманитарную помощь.
«Администрация попросила жителей приносить газированную воду, энергетики и еду. А из лекарств — обезболивающие и противоожоговые средства, шприцы и капли в глаза», — уточняет издание.
Новости Ростова | 161.RU
НИИ Аэрокосмического мониторинга передает, что пожар в Пролетарске виден из космоса.
По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.