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    Больше 40 пожарных пострадали во время тушения складов в Пролетарске. Черный плотный дым затянул небо. Показываем жуткие кадры

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    В Пролетарске после атаки БПЛА второй день горит склад с дизтопливом. Введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент известно о 41 пострадавшем пожарном. Об этом 19 августа сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    «В центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова», — уточнил глава региона.

    По данным портала 161.RU, ситуация напряженная. Одна из местных жительниц, чей муж работает на месте происшествия, рассказала, что тушение объекта было приостановлено из-за того, что взрываются бочки с керосином. Помимо этого, обстановку усложняет жара и сильный ветер.

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    «Очень громко, очень много дыма, которым заволокло всё вокруг. Водителей останавливают на дороге и просят разворачиваться за 3–4 километра. Пожарные, бедные, не справляются сами, а мы никому не нужны больше», — рассказала жительница Пролетарска.

    Новости Ростова | 161.RU

    161.RU сообщает, что для пожарных местные жители днем 19 августа начали собирать гуманитарную помощь.

    «Администрация попросила жителей приносить газированную воду, энергетики и еду. А из лекарств — обезболивающие и противоожоговые средства, шприцы и капли в глаза», — уточняет издание.

    Новости Ростова | 161.RU

    НИИ Аэрокосмического мониторинга передает, что пожар в Пролетарске виден из космоса.

    По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. В 05:35 утра из-за повторной атаки дрона тушение приостановили, а через час продолжили. Для борьбы с огнем был привлечен пожарный поезд.

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