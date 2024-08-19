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    Во время тушения огня после атаки БПЛА на промзону в Пролетарске пострадали 18 пожарных

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    Все пострадавшие при ЧП в промышленной зоне в Пролетарске — это пожарные. Об этом сообщил 19 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    По его словам, специалисты выполняли свои задачи в крайне тяжелых условиях высоких температур. Пострадали 18 пожарных, из которых 14 оказали амбулаторную помощь. Остальных доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Двоих переведут в больницы Ростова.

    С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района введен режим чрезвычайной ситуации.

    Дизтопливо на складе после падения обломков БПЛА загорелось накануне. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. В 05:35 утра из-за повторной атаки дрона тушение приостановили, а через час продолжили.

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