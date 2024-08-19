В ростовском Пролетарске ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА. Пострадали 18 человек

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Пролетарске Ростовской области, где вторые сутки тушат пожар на территории промышленного склада после атаки украинского беспилотника. Подробности
Дизтопливо на складе после падения обломков БПЛА загорелось накануне, пишет в телеграм-канале губернатор Голубев. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. В 05:35 утра из-за повторной атаки дрона тушение приостановили, а через час продолжили. На место прибыл пожарный поезд.
Как рассказали РИА Новости в администрации Пролетарского района, при пожаре пострадали
На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования.