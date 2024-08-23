Онищенко сделал неожиданное заявление про оспу обезьян

Оспа обезьян может стать опасна для людей. Такой исход возможен в ситуации, когда количество случаев заболевания растет. Об этом, как сообщает ТАСС 23 августа , рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.



По словам специалиста, чем больше людей болеет, тем быстрее вирус мутирует и становится опасным для здоровья человека.



«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — сказал Онищенко.

