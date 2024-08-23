Онищенко сделал неожиданное заявление про оспу обезьян

Оспа обезьян может стать опасна для людей. Такой исход возможен в ситуации, когда количество случаев заболевания растет. Об этом, как сообщает ТАСС
По словам специалиста, чем больше людей болеет, тем быстрее вирус мутирует и становится опасным для здоровья человека.
«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — сказал Онищенко.
Эпидемиолог считает, что сейчас необходимо создать вакцину и против натуральной оспы, и против оспы обезьян. По мнению Геннадия Онищенко, прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус