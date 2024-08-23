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    Онищенко сделал неожиданное заявление про оспу обезьян

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    11 комментариев

    Оспа обезьян может стать опасна для людей. Такой исход возможен в ситуации, когда количество случаев заболевания растет. Об этом, как сообщает ТАСС 23 августа, рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    По словам специалиста, чем больше людей болеет, тем быстрее вирус мутирует и становится опасным для здоровья человека.

    «Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — сказал Онищенко.

    Эпидемиолог считает, что сейчас необходимо создать вакцину и против натуральной оспы, и против оспы обезьян. По мнению Геннадия Онищенко, прививка от натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян. 40 лет назад оспа считалась ликвидированной. По этой причине иммунитет у людей, родившихся после 1980 года, к ней отсутствует.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 14 августа объявил ЧС в области общественного здравоохранения ввиду распространения оспы обезьян. После этого в ВОЗ заявили, что обладают достаточной информацией о вирусе оспы обезьян и знают, как с ней бороться.

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    Оспа обезьянГеннадий Онищенко
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    Комментарии 11

    VKuser17419822123 Авг 2024 в 11:52
    .....оспу обезьян изобрели американцы, после того , как мы разгромили их лаборатории по генному модифицированию боевых гусей и превращению их в биологические дроны....
    +1−0
    26384275123 Авг 2024 в 11:38
    клюнул я когда-то на заявления этого деятеля, он тогда пугал атипичной пневмонией и каким-то гриппом, уж не помню точно. Сделал вакцину, получил обострение АИТ, больше клевать не стану=))) да, и грипп оказался пустышкой...
    +1−0
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