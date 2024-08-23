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    И куда ты уедешь в этом башмаке? В Петербурге начали использовать блокираторы колес на платной парковке

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    65 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Читатели «Фонтанки» обратили внимание на желтые блокираторы колес, которые начали появляться на автомобилях в платной парковочной зоне. Это новелла от приставов, и она уже дала результат.


    Несколько снимков в редакцию прислали за последние недели. Иногда читатели предполагали, что это способ бороться с неплательщиками за парковку, ведь видят они такое только там, где нанесена узнаваемая синяя разметка.

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    Впрочем, в некоторых случаях было очевидно, о чем речь. Под дворниками автомобиля обнаруживалась красноречивая надпись: «Ваше транспортное средство арестовано ГУФССП России. ВАЖНО: На ваше транспортное средство установлены блокираторы».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» уточнила у самой службы, давно ли она применяет такие устройства для взыскания долгов. Кристина Кашина, заместитель главного судебного пристава Санкт-Петербурга, сообщила, что с 2023 года. «В настоящий момент судебные приставы активно пользуются ими в зоне платных парковок, — говорит она. — В целях недопущения оставления должниками места совершения исполнительных действий, а также безопасности наших сотрудников судебные приставы применяют блокиратор колес».


    Должников застают на месте не только в центре, но и в зоне бесплатной парковки, башмаки ставят, где найдут. Но очевидно, уровень мотивации здесь разный: одно дело просто остаться без машины до тех пор, пока не закроешь вопрос, а другое — еще и платить по 100 рублей каждый час, не имея возможности уехать. В Центре управления парковками «Фонтанке» подтвердили, что в этом случае автовладелец не освобождается от обязанности по оплате, это его ответственность.

    «С начала года судебные приставы г. Санкт-Петербурга арестовали 3100 автомобилей в зоне платных парковок, — рассказала Кристина Кашина. — Благодаря этому должники-автомобилисты вернули взыскателям почти 148 миллионов рублей, из которых почти 8,5 миллиона рублей — это налоги, 18 миллионов рублей — штрафы ГИБДД, алименты — более 8 миллионов рублей».

    Та же самая табличка от приставов намекает, почему не стоит доставать болгарку и набрасываться на желтый башмак. Это собственность службы, так что включается 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция — штраф до сорока тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев, а в пределе — так и вовсе лишение свободы на срок до двух лет.

    Судя по сообщениям от региональных управлений ФССП, практика эта распространяется. В 2024 году красноярские приставы отчитались, что начали применять блокираторы, подключились Краснодар и Ярославль: «Должник сможет снова сесть за руль своего авто лишь после оплаты долга в полном объеме, а в противном случае транспортное средство будет принудительно реализовано на торгах».

    При этом понятно, откуда взялась версия о борьбе с неплательщиками за парковку. Этот вариант обсуждался, когда в Петербурге выбирали стратегию для машин с нечитаемыми номерами. В Москве их эвакуируют с привлечением антитеррористической комиссии как потенциально опасные объекты, в Казани применяют блокираторы.

    Идея изменить КоАП, чтобы сами по себе нечитаемые номера стали нарушением, не прошла горнило Госдумы, но в итоге по петербургской платной зоне пошли пешие инспекторы Центра управления парковками, среди обязанностей которых — снимать посторонние предметы с регистрационных номеров машин, которые мешают паркону их прочесть. В 2023 году так сдеанонили более 50 тысяч автомобилей.

    Впрочем, в это число попали и более тяжелые случаи — когда номер просто скручен. Именно такие неплательщики долгое время казались вообще неуязвимыми для контролирующих органов. Но в апреле 2023 года комтранс сообщил, что нашел на них управу, не раскрывая подробностей. А вскоре их просто начали эвакуировать из платной зоны.

    В комитете логику объясняли так: машины увозят «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном статьей 37-2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях». Эта статья — о неоплате парковки, хотя, не зная номера, нельзя подтвердить на месте, что она не оплачена. Тем не менее комтранс полагает, что нахождение без номерных знаков противоречит правилам пользования платной парковкой и основания для эвакуации есть. Для получения машины надо сначала обратиться в комитет на 8-й Советской ул., д. 31/27, а потом ехать на штрафстоянку, что на Старообрядческой ул., д. 2, к. 1.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 65

    Diplot23 Авг 2024 в 12:08
    Имейте ввиду, что на сегодня приставы могут быть вооружены. Проверьте исправность своего вооружения.
    +2−0
    Diplot23 Авг 2024 в 12:03
    Снимайте колесо. Ставьте запаску. Башмак удерживайте как вещдок. Металл в башмаке хороший можно сдать на лом. Вес хороший.
    +1−0
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