И куда ты уедешь в этом башмаке? В Петербурге начали использовать блокираторы колес на платной парковке



Должников застают на месте не только в центре, но и в зоне бесплатной парковки, башмаки ставят, где найдут. Но очевидно, уровень мотивации здесь разный: одно дело просто остаться без машины до тех пор, пока не закроешь вопрос, а другое — еще и платить по 100 рублей каждый час, не имея возможности уехать. В Центре управления парковками «Фонтанке» подтвердили, что в этом случае автовладелец не освобождается от обязанности по оплате, это его ответственность.



«С начала года судебные приставы г. Санкт-Петербурга арестовали 3100 автомобилей в зоне платных парковок, — рассказала Кристина Кашина. — Благодаря этому должники-автомобилисты вернули взыскателям почти 148 миллионов рублей, из которых почти 8,5 миллиона рублей — это налоги, 18 миллионов рублей — штрафы ГИБДД, алименты — более 8 миллионов рублей».



Та же самая табличка от приставов намекает, почему не стоит доставать болгарку и набрасываться на желтый башмак. Это собственность службы, так что включается 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция — штраф до сорока тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев, а в пределе — так и вовсе лишение свободы на срок до двух лет.



Судя по сообщениям от региональных управлений ФССП, практика эта распространяется. В 2024 году красноярские приставы отчитались, что начали применять блокираторы, подключились Краснодар и Ярославль: «Должник сможет снова сесть за руль своего авто лишь после оплаты долга в полном объеме, а в противном случае транспортное средство будет принудительно реализовано на торгах».



При этом понятно, откуда взялась версия о борьбе с неплательщиками за парковку. Этот вариант обсуждался, когда в Петербурге выбирали стратегию для машин с нечитаемыми номерами. В Москве их эвакуируют с привлечением антитеррористической комиссии как потенциально опасные объекты, в Казани применяют блокираторы.



Идея изменить КоАП, чтобы сами по себе нечитаемые номера стали нарушением, не прошла горнило Госдумы, но в итоге по петербургской платной зоне пошли пешие инспекторы Центра управления парковками, среди обязанностей которых — снимать посторонние предметы с регистрационных номеров машин, которые мешают паркону их прочесть. В 2023 году так сдеанонили более 50 тысяч автомобилей.



Впрочем, в это число попали и более тяжелые случаи — когда номер просто скручен. Именно такие неплательщики долгое время казались вообще неуязвимыми для контролирующих органов. Но в апреле 2023 года комтранс сообщил, что нашел на них управу, не раскрывая подробностей. А вскоре их просто начали эвакуировать из платной зоны.



В комитете логику объясняли так: машины увозят «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном статьей 37-2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях». Эта статья — о неоплате парковки, хотя, не зная номера, нельзя подтвердить на месте, что она не оплачена. Тем не менее комтранс полагает, что нахождение без номерных знаков противоречит правилам пользования платной парковкой и основания для эвакуации есть. Для получения машины надо сначала обратиться в комитет на 8-й Советской ул. , д. 31/27 , а потом ехать на штрафстоянку, что на Старообрядческой ул. , д. 2, к. 1 .



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»