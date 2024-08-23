И куда ты уедешь в этом башмаке? В Петербурге начали использовать блокираторы колес на платной парковке

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на желтые блокираторы колес, которые начали появляться на автомобилях в платной парковочной зоне. Это новелла от приставов, и она уже дала результат.
Несколько снимков в редакцию прислали за последние недели. Иногда читатели предполагали, что это способ бороться с неплательщиками за парковку, ведь видят они такое только там, где нанесена узнаваемая синяя разметка.
Впрочем, в некоторых случаях было очевидно, о чем речь. Под дворниками автомобиля обнаруживалась красноречивая надпись: «Ваше транспортное средство арестовано ГУФССП России. ВАЖНО: На ваше транспортное средство установлены блокираторы».
«Фонтанка» уточнила у самой службы, давно ли она применяет такие устройства для взыскания долгов. Кристина Кашина, заместитель главного судебного пристава Санкт-Петербурга, сообщила, что с
Должников застают на месте не только в центре, но и в зоне бесплатной парковки, башмаки ставят, где найдут. Но очевидно, уровень мотивации здесь разный: одно дело просто остаться без машины до тех пор, пока не закроешь вопрос, а другое — еще и платить по
«С начала года судебные приставы
Та же самая табличка от приставов намекает, почему не стоит доставать болгарку и набрасываться на желтый башмак. Это собственность службы, так что включается
Судя по сообщениям от региональных управлений ФССП, практика эта распространяется. В
При этом понятно, откуда взялась версия о борьбе с неплательщиками за парковку. Этот вариант обсуждался, когда в Петербурге выбирали стратегию для машин с нечитаемыми номерами. В Москве их эвакуируют с привлечением антитеррористической комиссии как потенциально опасные объекты, в Казани применяют блокираторы.
Идея изменить КоАП, чтобы сами по себе нечитаемые номера стали нарушением, не прошла горнило Госдумы, но в итоге по петербургской платной зоне пошли пешие инспекторы Центра управления парковками, среди обязанностей которых — снимать посторонние предметы с регистрационных номеров машин, которые мешают паркону их прочесть. В
Впрочем, в это число попали и более тяжелые случаи — когда номер просто скручен. Именно такие неплательщики долгое время казались вообще неуязвимыми для контролирующих органов. Но в апреле
В комитете логику объясняли так: машины увозят «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»