Комтранс рассказал, скольким парковочным «зайцам» не помогли бумажки на номерах в Петербурге

Пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев». Все эти автомобили были оставлены на платных парковках Петербурга с закрытыми или снятыми номерами.



За девять месяцев текущего года пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали в зоне платной парковки в Петербурге более 54 тысяч автомобилей, госномера которых были чем-то закрыты или сняты, сообщает 10 ноября пресс-служба городского комитета по транспорту. От посторонних предметов очистили более 24 тысяч автомобильных номеров. Судя по фото, водители маскируют номера всем, что попадется под руку, например хозяйственными перчатками. Более 9 тысяч раз водителям пришлось объяснять правила пользования платной парковкой.