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    Комтранс рассказал, скольким парковочным «зайцам» не помогли бумажки на номерах в Петербурге

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Пешие инспекторы в 2023 году отловили более 50 тысяч парковочных «зайцев». Все эти автомобили были оставлены на платных парковках Петербурга с закрытыми или снятыми номерами.

    За девять месяцев текущего года пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали в зоне платной парковки в Петербурге более 54 тысяч автомобилей, госномера которых были чем-то закрыты или сняты, сообщает 10 ноября пресс-служба городского комитета по транспорту. От посторонних предметов очистили более 24 тысяч автомобильных номеров. Судя по фото, водители маскируют номера всем, что попадется под руку, например хозяйственными перчатками. Более 9 тысяч раз водителям пришлось объяснять правила пользования платной парковкой.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого инспекторы проверили 8,8 тысячи автомобилей, припаркованных на местах для инвалидов. Больше полутора тысяч из них не оказалось в Федеральном реестре инвалидов. Все данные передали в ГИБДД, нарушителям светит штраф в 5 тысяч рублей.

    Пешие инспекторы начали мониторить петербургские платные парковки в феврале 2023 года. Они патрулируют улицы каждый день с восьми утра до восьми вечера, фиксируя нарушения при неоплате парковки и убирая посторонние предметы с номеров автомобилей. В июле их штат расширили до 18 человек.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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