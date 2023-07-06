«А что у вас на номере?» Петербургу нужно больше пеших «парковочных патрулей»

В полку парковочной «пехоты» — прибыло. ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» 5 июля сообщает, что расширен штат пеших инспекторов, которые патрулируют зону платной парковки. Именно они выявляют машины с закрытыми номерами. Теперь таких бойцов парковочного фронта в Петербурге 18 человек.
Вероятно, эффективность свою они доказали настолько, что в планах ГКУ — увеличение числа пеших инспекторов до 60 человек.
Напомним, пеший парковочный патруль приступил к работе в феврале 2023 года.
Ежедневно с 08:00 до 20:00 пешие инспекторы обходят зону платной парковки и убирают с номеров посторонние предметы.
С февраля по июнь пешими инспекторами выявлено 1046 машин, припаркованных на местах для инвалидов без права на это. Очищено 12 484 госномера от посторонних предметов. Напомним, штраф за закрытые номера в Петербурге — 3000 рублей.