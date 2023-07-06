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    «А что у вас на номере?» Петербургу нужно больше пеших «парковочных патрулей»

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    7 комментариев

    В полку парковочной «пехоты» — прибыло. ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» 5 июля сообщает, что расширен штат пеших инспекторов, которые патрулируют зону платной парковки. Именно они выявляют машины с закрытыми номерами. Теперь таких бойцов парковочного фронта в Петербурге 18 человек.

    Вероятно, эффективность свою они доказали настолько, что в планах ГКУ — увеличение числа пеших инспекторов до 60 человек.

    Напомним, пеший парковочный патруль приступил к работе в феврале 2023 года.

    Ежедневно с 08:00 до 20:00 пешие инспекторы обходят зону платной парковки и убирают с номеров посторонние предметы.

    С февраля по июнь пешими инспекторами выявлено 1046 машин, припаркованных на местах для инвалидов без права на это. Очищено 12 484 госномера от посторонних предметов. Напомним, штраф за закрытые номера в Петербурге — 3000 рублей.

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    Платная парковка в ПетербургеПешие инспекторы
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    Комментарии 7

    Slava_Rossii206 Июл 2023 в 01:00
    Это лишний раз доказывает, что цель платной парковки не освобождение парковочных мест, а тупо ошкуривание граждан на деньги.
    +2−0
    Свободу Лёхе!06 Июл 2023 в 00:51
    Если я правильно понимаю, замысел таков: у "правильного" человека нет никаких проблем с деньгами, поэтому играть в эти игры с номерами закрытыми он не будет, поставят - где захотят(!)), а вот нищебродам всяким, нарушающим такой подход к такой "жизни", разумеется нужно "законом" напомнить их место..)
    +0−0
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