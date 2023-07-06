«А что у вас на номере?» Петербургу нужно больше пеших «парковочных патрулей»

В полку парковочной «пехоты» — прибыло. ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» 5 июля сообщает, что расширен штат пеших инспекторов, которые патрулируют зону платной парковки. Именно они выявляют машины с закрытыми номерами. Теперь таких бойцов парковочного фронта в Петербурге 18 человек.



Вероятно, эффективность свою они доказали настолько, что в планах ГКУ — увеличение числа пеших инспекторов до 60 человек.



Напомним, пеший парковочный патруль приступил к работе в феврале 2023 года.



Ежедневно с 08:00 до 20:00 пешие инспекторы обходят зону платной парковки и убирают с номеров посторонние предметы.

