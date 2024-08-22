Кантемировская улица и Светлановская площадь: автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения

Из-за дорожных работ, ремонта трамвайных путей и реконструкции тепловых сетей в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.





Выборгский район





С 08:00 24 августа по 08:00 25 августа из-за ремонта дороги закроют движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост, съезду с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную.



Пути объезда для автомобилистов: Выборгская набережная, набережная Черной речки, Вазаский переулок, Белоостровская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Александра Матросова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Торжковская улица, Полюстровский проспект, Студенческая улица.



Из-за ремонта трамвайных путей с 24 августа по 1 сентября нельзя будет проехать по Светлановской площади, в том числе по пересечениям с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.



24 августа ограничат движение машин по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью (автомобилисты не смогут проехать по проспекту Энгельса в сторону от Светлановской площади к Железнодорожному переулку).



25 августа ожидается ограничение движения по проспекту Энгельса со Светлановской площадью (закроют движение по проспекту Энгельса в направлении от Светлановской площади к Нежинской улице).



Пути объезда: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект.