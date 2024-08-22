Кантемировская улица и Светлановская площадь: автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения

Из-за дорожных работ, ремонта трамвайных путей и реконструкции тепловых сетей в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.
Выборгский район
С 08:00 24 августа по 08:00 25 августа из-за ремонта дороги закроют движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост, съезду с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную.
Пути объезда для автомобилистов: Выборгская набережная, набережная Черной речки, Вазаский переулок, Белоостровская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Александра Матросова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Торжковская улица, Полюстровский проспект, Студенческая улица.
Из-за ремонта трамвайных путей с 24 августа по 1 сентября нельзя будет проехать по Светлановской площади, в том числе по пересечениям с проспектом Испытателей, проспектом Энгельса, Светлановским проспектом и 2-м Муринским проспектом.
24 августа ограничат движение машин по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью (автомобилисты не смогут проехать по проспекту Энгельса в сторону от Светлановской площади к Железнодорожному переулку).
25 августа ожидается ограничение движения по проспекту Энгельса со Светлановской площадью (закроют движение по проспекту Энгельса в направлении от Светлановской площади к Нежинской улице).
Пути объезда: проспект Испытателей, проспект Энгельса, Светлановская площадь, Богатырский проспект.
Красногвардейский район
С 24 августа по 6 сентября из-за реконструкции тепловых сетей закроют движение транспорта по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков. В ГАТИ напомнили, что организация, ответственная за работы, должна обеспечить безопасный проход пешеходов.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в Петербурге из-за ремонта на 10 дней перекроют Володарский мост.