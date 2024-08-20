На Володарском мосту грядут новые ограничения. Рассказываем, где еще

Ремонт дороги и другие работы приведут к ограничению движения машин в трех районах Петербурга, сообщает Государственная административно-техническая инспекция
Адмиралтейский район
С 22 по 31 августа движение машин ограничат по Лермонтовскому проспекту
Выборгский район
С 22 по 30 августа из-за работ по модернизации светофора движение машин ограничат на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта.
Невский район
С 22 августа по 2 сентября перекроют Володарский мост, так как его проезжую часть будут ремонтировать.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что с 20 августа будет закрыта транспортная развязка Софийской улицы с КАД. Ее будут ремонтировать. Проехать по развязке нельзя будет до