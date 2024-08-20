На Володарском мосту грядут новые ограничения. Рассказываем, где еще

Ремонт дороги и другие работы приведут к ограничению движения машин в трех районах Петербурга, сообщает Государственная административно-техническая инспекция 20 августа .

С 22 по 31 августа движение машин ограничат по Лермонтовскому проспекту от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской улицы. Дело в том, что там будут размещать временное ограждение.

Выборгский район

С 22 по 30 августа из-за работ по модернизации светофора движение машин ограничат на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта.

С 22 августа по 2 сентября перекроют Володарский мост, так как его проезжую часть будут ремонтировать.

