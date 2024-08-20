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    На Володарском мосту грядут новые ограничения. Рассказываем, где еще

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    Ремонт дороги и другие работы приведут к ограничению движения машин в трех районах Петербурга, сообщает Государственная административно-техническая инспекция 20 августа.

    Адмиралтейский район

    Фото: ГАТИ
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    С 22 по 31 августа движение машин ограничат по Лермонтовскому проспекту от 12-й Красноармейской улицы до 11-й Красноармейской улицы. Дело в том, что там будут размещать временное ограждение.

    Выборгский район

    Фото: ГАТИ
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    С 22 по 30 августа из-за работ по модернизации светофора движение машин ограничат на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта.

    Невский район

    Фото: ГАТИ
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    С 22 августа по 2 сентября перекроют Володарский мост, так как его проезжую часть будут ремонтировать.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что с 20 августа будет закрыта транспортная развязка Софийской улицы с КАД. Ее будут ремонтировать. Проехать по развязке нельзя будет до 1 ноября.

    Фото: ГАТИ
    Фото: ГАТИ
    Фото: ГАТИ

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    Ограничение движения
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