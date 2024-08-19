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    Уже завтра. Развязку Софийской улицы с КАД перекроют до ноября

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    В Петербурге планируют ремонтировать транспортную развязку Софийской улицы с КАД. Об этом сообщает государственная административно-транспортная инспекция 19 августа.

    Фото: ГАТИ
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    Из-за этого закроют движение транспорта на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы, включая транспортную развязку с КАД. Там нельзя будет проехать с 20 августа по 1 ноября. Объехать участок можно по маршруту: Забалканский проезд – Софийская улица – КАД.

    В ГАТИ отметили, что менять асфальт будут поэтапно.

    Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о перекрытиях в семи районах Петербурга. Ограничения связаны с работами на сетях, модернизацией светофора и дорожным ремонтом.

    Фото: ГАТИ

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