Уже завтра. Развязку Софийской улицы с КАД перекроют до ноября

В Петербурге планируют ремонтировать транспортную развязку Софийской улицы с КАД. Об этом сообщает государственная административно-транспортная инспекция 19 августа.
Из-за этого закроют движение транспорта на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы, включая транспортную развязку с КАД. Там нельзя будет проехать с 20 августа по 1 ноября. Объехать участок можно по маршруту: Забалканский проезд – Софийская улица – КАД.
В ГАТИ отметили, что менять асфальт будут поэтапно.
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о перекрытиях в семи районах Петербурга. Ограничения связаны с работами на сетях, модернизацией светофора и дорожным ремонтом.