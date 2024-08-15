Новые ограничения стартуют на Садовой, а Театральную площадь закроют до середины осени

Работы на сетях, модернизация светофора и дорожный ремонт с 17 августа запустят новые ограничения и перекрытия движения в семи районах Петербурга. В том числе Изменения коснутся Садовой улицы и одного из переулков возле Лиговского проспекта.

Адмиралтейский район На Садовой улице до 30 августа ограничат движение по участку от проспекта Римского-Корсакова до Кокушкина переулка, сообщает 15 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Его ждет реконструкция кабельной сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А до 15 октября на Театральной площади закроют движение в восточном, северном и южном проездах вдоль Консерватории.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район До 22 августа из-за работ по модернизации светофора будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Асафьева и проспекта Энгельса.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





До 18 августа для реконструкции газопровода закроют сквозное движение по Нейшлотскому переулку от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. Объехать его можно будет по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Нобельскому переулку и Лесному проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Понтонном реконструкция теплосетей до 13 сентября ограничит движение по Фанерной улице от Станционной улицы до Школьного переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район До 23 августа для реконструкции тепловых сетей закроют движение по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А до 26 августа ограничат проезд по Ручьёвской дороге у дома 148, корпус 3, литера К по Пискарёвскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Ремонт дороги до 13 сентября перекроет движение по 8-му Предпортовому проезду у 5-го Предпортового проезда. Также напомним, что до 7 октября ограничено движение по 5-му Предпортовому проезду от улицы Галстяна до Пулковского шоссе, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 17 по 18 августа из-за ремонта дороги перекроют движение по Школьной улице от улицы Академика Шиманского до набережной Черной речки, включая перекресток с Карельским переулком. Объехать участок можно будет по улице Академика Шиманского, Сестрорецкой улице, набережной Чёрной речки, улице Савушкина, Липовой аллее, Заусадебной и Полевой Сабировской улицма, Богатырскому и Коломяжскому проспектам, улице Оскаленко, Дибуновской улице и Шишмаревскому переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район

С 6 часов утра 17 августа по 18 августа из-за ремонта дорожного покрытия закроют движение по Свечному переулку у пересечения с Лиговским проспектом. Объехать его можно будет по Кузнечному переулку, улице Марата, Колокольной улице, Невскому проспекту, Разъезжой и Коломенской улицам, Лиговскому проспекту, улице Некрасова, Суворовскому проспекту, улицам Маяковского и Жуковского, Греческому проспекту, 2-й Советской улице и улице Константина Заслонова. Также напомним, что до 15 октября ограничен проезд по Лиговскому от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



