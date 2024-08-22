Восемь минут, которые отменили штраф. В Петербурге рассмотрели необычное дело о платной парковке

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский суд встал на сторону местного жителя, которому оформили ошибочный штраф за неоплату парковки. Как выяснилось, фотофиксация контролеров просто не учла, что автомобилист уезжал с парковочного места на восемь минут. Комитет с судебным решением не согласен, но оно уже вступило в законную силу.



«Меня коллеги-юристы отговаривали судиться с комитетом по транспорту, потому что выиграть у него суд было практически невозможно. Везде, по всем случаям, которые касаются оспаривания штрафов за неоплату парковки, суды заканчивались формальными отказами, и попытки оспорить их только "засиливали" такие решения», — рассказывает петербургский адвокат Андрей Яковлев.



Ошибочный штраф мужчине оформили 1 декабря 2023 года. В тот день он приехал в Санкт-Петербургский институт адвокатуры на Казанской. Завершив свои дела, уехал, но ему позвонили и сказали, что можно забрать свой сертификат о повышении квалификации. Поэтому петербуржец вернулся и припарковался вновь на том же месте, поскольку оно было свободно. И в первый, и во второй раз он парковку оплатил. Однако 8 декабря ему пришел штраф в 3000 рублей .



Яковлев обратился в Куйбышевский районный суд, потребовав отменить это постановление и прекратить производство по делу, поскольку он ничего не нарушал. Принес документы, подтверждающие оплату парковки, обучение в институте адвокатуры в определенные часы — и время вручения сертификатов.

Комитет по транспорту в ответ предоставил промежуточную фотофиксацию автомобиля. Судья убедился, что в этих материалах просто отсутствует период, когда Яковлев уезжал. Более того, фотографии были «в очень низком качестве, не позволяющем достоверно определить местонахождение транспортного средства на парковке» (как сказано в решении суда).



В российском законодательстве есть такое правило: человек может быть привлечен к административной ответственности только в случае, если доказана его вина, он сам не обязан доказывать свою невиновность. Однако есть исключения, и среди них — правонарушения, совершенные на автомобиле и автоматически зафиксированные на фото или видео. Судья Александр Жуков решил, что Андрей Яковлев свою невиновность доказал, а аргументы комитета по транспорту были недостаточны.



«Суд учитывает положения ч. 4 ст. 1.5. КоАП о толковании неустранимых сомнений в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, в пользу этого лица», — отметил судья.



Он постановил отменить штраф петербуржцу и признать отсутствие события правонарушения.

«Представители комитета по транспорту не пришли ни на одно заседание. Они отнеслись к этому категорически равнодушно. Возможно, не поняли, к чему всё идет. А в итоге сформирован прецедент, который поможет и другим оспаривать штрафы», — говорит Андрей Яковлев.

Комитет по транспорту всё же пробовал оспорить решение Куйбышевского райсуда, настаивая на том, что виновность петербуржца доказана. Однако апелляция поддержала выводы нижестоящей инстанции.



«Доводы жалобы должностного лица [председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева] сводятся к несогласию с выводами, изложенными в обжалуемом решении судьи районного суда, однако не содержат правовых оснований для отмены либо изменения указанного судебного акта, в связи с чем подлежат отклонению. <...> Само по себе несогласие должностного лица с оценкой собранных по делу доказательств не является основанием для отмены или изменения судебного акта», — сказано в решении Горсуда. Оно вступило в силу в июле.



Систему усовершенствовали? В комитете по транспорту сообщили «Фонтанке», что уверены в достоверности материалов, на основе которых оформляют штрафы за неоплаченную парковку. Сейчас юристы ведомства обдумывают возможное обжалование решений Куйбышевского и Санкт-Петербургского городского судов в кассационной инстанции.



Ответственность за обоснование невиновности оштрафованного человека в суде полностью лежит на нем самом — подчеркивают в комтрансе. Доказательствами ошибки, как уверены специалисты комитета, могут служить записи с видеорегистратора и данные спутниковых систем, которые отслеживали передвижение автомобиля.

Штраф, который оспорил в суде петербуржец Андрей Яковлев, был оформлен в 2023 году . В 2024-м организацию автоматической фотофиксации усовершенствовали, чтобы повысить качество и содержательность материалов, подтверждающих факт совершения правонарушений. Изменилось то, как передвигаются контролеры с «Парконами», как готовят к рассмотрению данные фотофиксации и как принимают решения на их основе.



Как именно — в комитете не расскажут. «Полагаем, что распространение информации о методике, применяемой комитетом по транспорту для дополнительного уточнения фактов нарушения правил использования платных парковок, может негативно повлиять на соблюдение административного законодательства в Санкт-Петербурге и увеличить число фактов нарушений правил использования платных парковок со стороны недобросовестных собственников транспортных средств», — отмечают в пресс-службе.



В 2023 году в зоне платной парковки вынесли почти 590 тысяч постановлений о нарушениях. В судебном порядке обжаловали 2020 , отменили — 191 . Во внесудебном — поступило 6384 жалобы , по ним было 1847 отмен .

Ранее стало известно, что петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект о скидке на штраф за парковку, если он оплачен в течение 20 дней с момента вынесения.

