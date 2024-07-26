В Петербурге хотят ввести скидки на штраф за неоплату парковки. Законопроект дошел до Госдумы

В Госдуму внесен законопроект, который должен позволить регионам вводить скидки на штраф за неоплату парковки. Готовили его в петербургском Законодательном собрании.



Судя по сайту Госдумы, пакет документов к проекту зарегистрирован 26 июля. Он добавляет в КоАП несколько формулировок. В частности — что субъекты РФ могут устанавливать возможность уплаты штрафов в зоне платной парковки в размере 50%, если нарушитель уложился в 20 дней со дня вынесения постановления. Сейчас, как пишут авторы, порядок исполнения постановлений о штрафах может устанавливаться только на федеральном уровне. При этом 50-процентная скидка уже действует в некоторых других случаях.



«Для жителей крупных городов актуальны вопросы уплаты штрафов за нарушение правил платной парковки, — говорится в пояснительной записке. — По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями Правил дорожного движения; но если штрафы за нарушение Правил дорожного движения при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками, установленных законами субъектов Российской Федерации, такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны».



В официальном отзыве правительства на законопроект от 5 июля говорится, что концепцию стимулировать людей к добровольной оплате штрафа там поддерживают. «Вместе с тем предлагаемое регулирование не отвечает принципу системности, поскольку распространяется лишь на некоторые составы административных правонарушений, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, порядок исполнения отдельных видов административных наказаний, в том числе правила уплаты административного штрафа в льготном размере, урегулирован положениями главы 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написано там.