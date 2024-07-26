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    В Петербурге хотят ввести скидки на штраф за неоплату парковки. Законопроект дошел до Госдумы

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    В Госдуму внесен законопроект, который должен позволить регионам вводить скидки на штраф за неоплату парковки. Готовили его в петербургском Законодательном собрании.

    Судя по сайту Госдумы, пакет документов к проекту зарегистрирован 26 июля. Он добавляет в КоАП несколько формулировок. В частности — что субъекты РФ могут устанавливать возможность уплаты штрафов в зоне платной парковки в размере 50%, если нарушитель уложился в 20 дней со дня вынесения постановления. Сейчас, как пишут авторы, порядок исполнения постановлений о штрафах может устанавливаться только на федеральном уровне. При этом 50-процентная скидка уже действует в некоторых других случаях.

    «Для жителей крупных городов актуальны вопросы уплаты штрафов за нарушение правил платной парковки, — говорится в пояснительной записке. — По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями Правил дорожного движения; но если штрафы за нарушение Правил дорожного движения при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками, установленных законами субъектов Российской Федерации, такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны».

    В официальном отзыве правительства на законопроект от 5 июля говорится, что концепцию стимулировать людей к добровольной оплате штрафа там поддерживают. «Вместе с тем предлагаемое регулирование не отвечает принципу системности, поскольку распространяется лишь на некоторые составы административных правонарушений, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, порядок исполнения отдельных видов административных наказаний, в том числе правила уплаты административного штрафа в льготном размере, урегулирован положениями главы 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написано там.


    Есть и еще одно возражение: «Предусмотренный законопроектом подход, согласно которому возможность уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой ставится в зависимость от усмотрения правоприменителя в субъектах Российской Федерации, не соответствует принципу равенства перед законом». Ну и наконец, неясно, сколько денег не доберут бюджеты.

    .«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до внесения в Государственную Думу», — резюмируют в кабинете министров.

    «Фонтанка» писала, что петербургские законодатели весной утвердили инициативу по направлению в Госдуму законопроекта, (хотя еще в 2023 году такое предложение высказывала фракция «Яблоко» и занималась разработкой проекта). «Этим самым мы повысим собираемость самих штрафов, разгрузим систему мировых судей <...> и уменьшаем стоимость ошибки для жителя. Это тоже очень важно, потому что система у нас гораздо жестче по штрафам по платной парковке, чем в Москве», — говорил депутат Алексей Цивилев на апрельском заседании городского парламента. Сейчас штраф неплательщикам в зоне парковки — 3 тысячи рублей.

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