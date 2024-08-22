В РПЦ обвинили патриарха Варфоломея в гонениях на Украинскую православную церковь

В РПЦ обвинили патриарха Константинопольского Варфоломея в преследовании Украинской православной церкви. На сайте Московского патриархата сообщается, что законопроект, который недавно приняли на Украине, призван уничтожить общину большинства.



«Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его», — считают в Русской православной церкви.

В сообщении также говорится, что патриарх Варфоломей ранее публично одобрял преследование священнослужителей УПЦ, а сейчас открыто поддержал действия украинских властей.