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    В РПЦ обвинили патриарха Варфоломея в гонениях на Украинскую православную церковь

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    В РПЦ обвинили патриарха Константинопольского Варфоломея в преследовании Украинской православной церкви. На сайте Московского патриархата сообщается, что законопроект, который недавно приняли на Украине, призван уничтожить общину большинства.

    «Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его», — считают в Русской православной церкви.

    В сообщении также говорится, что патриарх Варфоломей ранее публично одобрял преследование священнослужителей УПЦ, а сейчас открыто поддержал действия украинских властей.

    Напомним, Верховная рада Украины 20 августа приняла законопроект, который запрещает в стране каноническую Украинскую православную церковь. В УПЦ считают, что это нарушение конвенции по правам человека и конституции Украины. Закон должен вступить в силу спустя 30 дней после опубликования.

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