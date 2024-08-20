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    Рада приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь

    1975
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    Верховная рада Украины (парламент) 20 августа приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, который называют законом о запрете московской церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов.

    «Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией», — говорится в публикации.

    Законопроект должен вступить в силу через 30 дней после опубликования.

    В УПЦ заявляли, что законопроект нарушает конвенцию по правам человека и конституцию Украины.

    В октябре 2023 года законопроект «О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью» прошел первое чтение. Ко второму чтению он получил другое название — «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

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