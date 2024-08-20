Рада приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь

Верховная рада Украины (парламент) 20 августа приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, который называют законом о запрете московской церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из депутатов.

«Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией», — говорится в публикации.



Законопроект должен вступить в силу через 30 дней после опубликования.

В УПЦ заявляли, что законопроект нарушает конвенцию по правам человека и конституцию Украины.