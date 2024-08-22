Центр инженерных компетенций откроется в Петербурге в начале сентября

В Петербурге 2 сентября на базе Колледжа автоматизации производства откроется Центр инженерных компетенций. Всего здесь смогут обучаться более 220 человек , а доступ будет открыт для студентов всех колледжей города. Накануне учебного года в Центре инженерных компетенций прошло выездное совещание, в котором приняли участие губернатор Санкт-Петербурга и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв.



Фото: https://www.gov.spb.ru/ Фото: https://www.gov.spb.ru/ Фото: https://www.gov.spb.ru/ Фото: https://www.gov.spb.ru/ Поделиться Поделиться





Как отметил Александр Беглов, в центре создано молодежное конструкторское бюро, а госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. «Промышленность города быстро растет, — добавил он. — За последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть — именно в промышленности. Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии».

Алексей Лихачёв подтвердил, что подготовка кадров остается главным вызовом — в Петербурге на предприятиях «Росатома» работают десятки тысяч человек, и присутствие госкорпорации расширяется, за последние годы к традиционному атомному профилю добавились машиностроение, логистика, ядерная медицина и развитие цифровых компетенций.

Всего в Центре инженерных компетенций девять высокотехнологичных лабораторий. Материальной базой для него стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023 года , в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. За год здесь планируется подготовить 1 0 тысяч человек. Петербург принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» с 2022 года . В том же году в городе созданы два кластера: «Легкая промышленность» по направлению подготовки кадров обувной и кожевенной промышленности на базе Университета промышленных технологий и дизайна и «Машиностроение» на базе Электромашиностроительного колледжа.



В 2023 году создано еще три кластера: «Судостроение (машиностроение)» по направлению подготовки кадров для судостроительной отрасли; «Легкая промышленность» по направлению подготовки кадров для швейной промышленности; «Машиностроение» на базе Академии машиностроения им. Жозефа Яковлевича Котина .



В 2024 открываются ещё два кластера: «Радиоэлектроника» на базе Колледжа электроники и приборостроения и «Индустриальная цифровая аквакультура» на базе Санкт‑Петербургского филиала Калининградского государственного технического университета — Санкт‑Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.

