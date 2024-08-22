    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    Центр инженерных компетенций откроется в Петербурге в начале сентября

    1092
    обсудить

    В Петербурге 2 сентября на базе Колледжа автоматизации производства откроется Центр инженерных компетенций. Всего здесь смогут обучаться более 220 человек, а доступ будет открыт для студентов всех колледжей города.

    Накануне учебного года в Центре инженерных компетенций прошло выездное совещание, в котором приняли участие губернатор Санкт-Петербурга и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как отметил Александр Беглов, в центре создано молодежное конструкторское бюро, а госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. «Промышленность города быстро растет, — добавил он. — За последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть — именно в промышленности. Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии».

    Алексей Лихачёв подтвердил, что подготовка кадров остается главным вызовом — в Петербурге на предприятиях «Росатома» работают десятки тысяч человек, и присутствие госкорпорации расширяется, за последние годы к традиционному атомному профилю добавились машиностроение, логистика, ядерная медицина и развитие цифровых компетенций.

    Всего в Центре инженерных компетенций девять высокотехнологичных лабораторий. Материальной базой для него стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2023 года, в котором приняли участие свыше 64 тысяч человек из 89 регионов России. За год здесь планируется подготовить 10 тысяч человек.

    Петербург принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» с 2022 года. В том же году в городе созданы два кластера: «Легкая промышленность» по направлению подготовки кадров обувной и кожевенной промышленности на базе Университета промышленных технологий и дизайна и «Машиностроение» на базе Электромашиностроительного колледжа.

    В 2023 году создано еще три кластера: «Судостроение (машиностроение)» по направлению подготовки кадров для судостроительной отрасли; «Легкая промышленность» по направлению подготовки кадров для швейной промышленности; «Машиностроение» на базе Академии машиностроения им. Жозефа Яковлевича Котина.

    В 2024 открываются ещё два кластера: «Радиоэлектроника» на базе Колледжа электроники и приборостроения и «Индустриальная цифровая аквакультура» на базе Санкт‑Петербургского филиала Калининградского государственного технического университета — Санкт‑Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.

    В 2025 году будет создан кластер «Железнодорожный транспорт» на базе Петербургского университета путей сообщения.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close