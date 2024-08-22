Центр инженерных компетенций откроется в Петербурге в начале сентября

В Петербурге 2 сентября на базе Колледжа автоматизации производства откроется Центр инженерных компетенций. Всего здесь смогут обучаться более
Накануне учебного года в Центре инженерных компетенций прошло выездное совещание, в котором приняли участие губернатор Санкт-Петербурга и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв.
Как отметил Александр Беглов, в центре создано молодежное конструкторское бюро, а госкорпорация будет поставлять необходимое для учебы оборудование. «Промышленность города быстро растет, — добавил он. — За последние годы в городе создано
Алексей Лихачёв подтвердил, что подготовка кадров остается главным вызовом — в Петербурге на предприятиях «Росатома» работают десятки тысяч человек, и присутствие госкорпорации расширяется, за последние годы к традиционному атомному профилю добавились машиностроение, логистика, ядерная медицина и развитие цифровых компетенций.
Всего в Центре инженерных компетенций девять высокотехнологичных лабораторий. Материальной базой для него стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Петербург принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» с
В 2023 году создано еще три кластера: «Судостроение (машиностроение)» по направлению подготовки кадров для судостроительной отрасли; «Легкая промышленность» по направлению подготовки кадров для швейной промышленности; «Машиностроение» на базе Академии машиностроения
В 2024 открываются ещё два кластера: «Радиоэлектроника» на базе Колледжа электроники и приборостроения и «Индустриальная цифровая аквакультура» на базе Санкт‑Петербургского филиала Калининградского государственного технического университета — Санкт‑Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.
В 2025 году будет создан кластер «Железнодорожный транспорт» на базе Петербургского университета путей сообщения.