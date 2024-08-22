В Ростове отменили массовые мероприятия на фоне боев в приграничье

В Ростове-на-Дону отменили культурно-массовые и развлекательные мероприятия, которые планировали проводить на День города, сообщает 22 августа глава местной администрации Алексей Логвиненко.



«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал Логвиненко в своем телеграм-канале.

При этом мероприятия в закрытых помещениях отменять не будут.

Алексей Логвиненко отметил, что жители Ростова поймут такое решение и поддержат его.