В Ростове отменили массовые мероприятия на фоне боев в приграничье

В Ростове-на-Дону отменили культурно-массовые и развлекательные мероприятия, которые планировали проводить на День города, сообщает
«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал Логвиненко в своем телеграм-канале.
При этом мероприятия в закрытых помещениях отменять не будут.
Алексей Логвиненко отметил, что жители Ростова поймут такое решение и поддержат его.
Ранее массовые мероприятия отменили в Воронежской и Орловской областях. Решение связано с боевыми действиями, которые сейчас идут в Курской области. Периодически украинские войска пытаются атаковать и другие приграничные регионы.