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    Боевые действия

    В Ростове отменили массовые мероприятия на фоне боев в приграничье

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    В Ростове-на-Дону отменили культурно-массовые и развлекательные мероприятия, которые планировали проводить на День города, сообщает 22 августа глава местной администрации Алексей Логвиненко.

    «В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал Логвиненко в своем телеграм-канале.

    При этом мероприятия в закрытых помещениях отменять не будут.

    Алексей Логвиненко отметил, что жители Ростова поймут такое решение и поддержат его.

    Ранее массовые мероприятия отменили в Воронежской и Орловской областях. Решение связано с боевыми действиями, которые сейчас идут в Курской области. Периодически украинские войска пытаются атаковать и другие приграничные регионы.

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