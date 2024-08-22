Напряженная обстановка, телемост Курск — Петербург и австралийский след. Главное о боях в Курской области

Продолжаются атаки беспилотников на российское приграничье, австралийская боевая техника в Курской области, а глава МАГАТЭ едет на Курскую АЭС. Главное о ситуации на границе с Украиной к этому часу — в материале «Фонтанки».
Военная сводка
- В Рыльском районе Курской области сохраняется напряженная обстановка. Местные власти призывают жителей, которые покинули муниципалитет, не возвращаться до стабилизации ситуации, сообщил глава района Андрей Белоусов в своем аккаунте «ВКонтакте».
- Телеканал ABC, опубликовал фотографии сгоревших в Курской области БТР Bushmaster австралийского производства. «Мы предоставили Украине военную помощь на сумму более 1,1 млрд австралийских долларов [$741,2 млн], включая бронеавтомобили Bushmaster», — прокомментировали в Минобороны Австралии.
- Силы ПВО России, как сообщает Минобороны, за ночь сбили 28 беспилотников над Волгоградской (13), Ростовской (7), Белгородской (4), Воронежской (2), Брянской (1) и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, за ночь в регионе были уничтожены две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил он.
- Как сообщает Минобороны РФ, по живой силе и технике ВСУ в приграничных районах работают расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Северной группировки войск. Удары также наносит фронтовой бомбардировщик Су-34.
Минобороны России
Ситуация вокруг боевых действий
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу рисков повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Его ожидают с визитом на станцию в начале следующей недели. Станция функционирует в штатном режиме и готовится к плановому ремонту одного из энергоблоков с 25 августа, сообщает ТАСС.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения о том, что атаки ВСУ происходят без поддержки Запада, комментируя статью WSJ о том, что США якобы не передают Киеву разведданные о целях на территории России.
- Ситуация в Курской области не повлияла на поставки газа в Венгрию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.
- В Курске стартовала установка железобетонных укрытий. Оперативный штаб принял решение оснастить 60 основных остановочных павильонов в областном центре такими конструкциями. Аналогичные меры принимаются и в Железногорске, где уже определены места для установки 10 укрытий. В Курчатове также планируется установка укрытий; их количество и места размещения будут объявлены позже.
правительство Курской области
- В минувшие выходные почти 200 детей из приграничных районов Курской области отправились в Петербург, где для них был организован культурный отдых. Накануне состоялся телемост между Курском и Петербургом, в ходе которого дети общались с родителями и делились впечатлениями о поездке.