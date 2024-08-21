«Я очень обеспокоен»»: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС. Об этом он сам сообщил газете Financial Times.

По его словам, во время своей поездки он постарается оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции, а также поговорит с управляющими АЭС и соберет данные о том, велся ли обстрел Курской атомной станции.

«Поскольку ведутся боевые действия, я очень обеспокоен», заявил глава МАГАТЭ.



Позднее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что Гросси приедет в Курскую область и даже назвал время: в начале следующей недели.