В VK расширили охват сети доставки контента из-за роста видеотрафика

В VK улучшили сеть доставки контента из-за роста числа пользователей, авторов и видеотрафика, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами делают контент доступным для пользователей из всех федеральных округов России, а также стран СНГ. По данным VK, нововведение повышает скорость загрузки примерно на 20–30%.
Пресс-служба соцсети отмечает, что с начала года рост видеотрафика составил 30%. Детский контент вырос более чем в
«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с
По ее словам, теперь пользователи смогут без задержек смотреть видео в высоком качестве, слушать музыку, общаться и так далее.
Напомним, в начале августа «Фонтанка» рассказывала, что приложение «VK Видео» стали устанавливать в