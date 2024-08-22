В VK расширили охват сети доставки контента из-за роста видеотрафика

В VK улучшили сеть доставки контента из-за роста числа пользователей, авторов и видеотрафика, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами делают контент доступным для пользователей из всех федеральных округов России, а также стран СНГ. По данным VK, нововведение повышает скорость загрузки примерно на 20–30%.



Пресс-служба соцсети отмечает, что с начала года рост видеотрафика составил 30%. Детский контент вырос более чем в 4,5 раза , а видео про спорт — в 5 раз . Больше стали смотреть и развлекательные шоу.