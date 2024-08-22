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    В VK расширили охват сети доставки контента из-за роста видеотрафика

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    В VK улучшили сеть доставки контента из-за роста числа пользователей, авторов и видеотрафика, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами делают контент доступным для пользователей из всех федеральных округов России, а также стран СНГ. По данным VK, нововведение повышает скорость загрузки примерно на 20–30%.

    Пресс-служба соцсети отмечает, что с начала года рост видеотрафика составил 30%. Детский контент вырос более чем в 4,5 раза, а видео про спорт — в 5 раз. Больше стали смотреть и развлекательные шоу.

    «Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производитель сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», — заявила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.

    По ее словам, теперь пользователи смогут без задержек смотреть видео в высоком качестве, слушать музыку, общаться и так далее.

    Напомним, в начале августа «Фонтанка» рассказывала, что приложение «VK Видео» стали устанавливать в 4,5 раза чаще на фоне проблем с YouTube. По данным соцсети, количество загрузок приложения начало превышать 250 тысяч в сутки.

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