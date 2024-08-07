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    «VK видео» стали устанавливать в 4,5 раза чаще на фоне проблем с YouTube

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    Приложение «VK видео» в августе стали устанавливать в 4,5 раза чаще в сравнении со средними данными за июль на фоне сложностей с доступом к видеохостингу YouTube. В настоящее время регистрируется более 250 тысяч инсталляций в сутки, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на данные от самой соцсети.

    Также за указанный период выросли суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями (на 25%) и количество поисковых запросов (на 86%). Чаще всего в приложении ищут популярные развлекательные передачи, каналы блогеров, научно-популярный, детский и образовательный контент, а также новости с Олимпиады.

    Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

    «Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом Google опровергла информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

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