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    ТАСС: YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах в РФ

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    Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России. Об этом 3 августа сообщает ТАСС.

    По данным издания, видео в высоком качестве перестали проигрываться в Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox и Mi Browser. Safari переводит пользователя из мобильной версии в приложение сервиса.

    Картинка продолжают отображаться в высоком разрешении лишь в «Яндекс браузере» и в десктопной версии Safari, утверждают в ТАСС.

    Также сообщается, что сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, затронул и пользователей приложения на iOS и Android.

    Напомним, в корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

    «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», заявили в компании.

    Российские пользователи массово сталкиваются со сбоями в работе видеохостинга YouTube. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

    «Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).

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