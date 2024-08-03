ТАСС: YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах в РФ

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России. Об этом 3 августа сообщает ТАСС.



По данным издания, видео в высоком качестве перестали проигрываться в Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox и Mi Browser. Safari переводит пользователя из мобильной версии в приложение сервиса.



Картинка продолжают отображаться в высоком разрешении лишь в «Яндекс браузере» и в десктопной версии Safari, утверждают в ТАСС.

