На Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, посадил в машину и куда-то увез. Видео

На Лермонтовском проспекте в Петербурге утром 22 августа случилось ДТП. На пешеходном переходе у гостиницы «Азимут» водитель такси сбил девушку и увез в неизвестном направлении.
Кадрами с места аварии поделился с «Фонтанкой» читатель. На записи с видеорегистратора видно, как девушка пытается перебежать пешеходный переход. Водитель двигающегося по правой полосе синего автомобиля заметил пешехода и успел остановиться перед «зеброй». Однако такси на левой полосе дороги не замечает девушку и влетает в нее.
читатель «Фонтанки»
«Услышал звук удара. Думал, машины столкнулись», — рассказывает очевидец.
После того, как белый Haval сбил девушку, к ней подбежали прохожие и автомобилисты. Сам водитель такси также вышел из салона и помог пострадавшей встать. Он посадил ее в автомобиль и куда-то поехал.