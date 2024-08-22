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    На Лермонтовском проспекте водитель такси сбил девушку на пешеходном переходе, посадил в машину и куда-то увез. Видео

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    На Лермонтовском проспекте в Петербурге утром 22 августа случилось ДТП. На пешеходном переходе у гостиницы «Азимут» водитель такси сбил девушку и увез в неизвестном направлении.

    Кадрами с места аварии поделился с «Фонтанкой» читатель. На записи с видеорегистратора видно, как девушка пытается перебежать пешеходный переход. Водитель двигающегося по правой полосе синего автомобиля заметил пешехода и успел остановиться перед «зеброй». Однако такси на левой полосе дороги не замечает девушку и влетает в нее.

    читатель «Фонтанки»

    «Услышал звук удара. Думал, машины столкнулись», — рассказывает очевидец.

    После того, как белый Haval сбил девушку, к ней подбежали прохожие и автомобилисты. Сам водитель такси также вышел из салона и помог пострадавшей встать. Он посадил ее в автомобиль и куда-то поехал.

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