    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur101.95

    Ещё одно тело нашли на суперъяхте миллиардера, но не смогли достать

    6566
    3 комментария

    Дайверы обнаружили ещё одно тело на суперъяхте Bayesian, затонувшей у берега Сицилии. Это пятый из шести пропавших без вести, его ещё не подняли на поверхность и не опознали. Осталось найти одного человека, сообщило 21 августа издание Giornale di Sicilia.

    До этого на поверхность подняли четверых погибших, которые были в каюте. Они опознаны: это банкир Джонатан Блумер, его жена Энн Элизабет, известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло и его супруга Надя. Владелец яхты магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна числятся пропавшими без вести. Первоначально об обнаружении магната и его дочери сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на «итальянские власти», но официального подтверждения не поступило, отмечается в публикации.

    Найденное тело собираются извлечь из обломков судна сегодня, 22 августа, также продолжатся поиски последнего пропавшего. Первым погибшим был повар Томас Ракальдо. Таким образом, число подтверждённых жертв достигло шести.

    Судно лежит на боку на глубине около 50 метров (на такую глубину могут погружаться только дайверы со специальной подготовкой), внутренние помещения загромождены мебелью и мусором. В состав спасательного отряда пожарной команды входят 27 водолазов, в том числе 11 спелеодайверов.

    Напомним, в понедельник, 19 августа, шторм у берегов Италии перевернул суперъяхту Bayesian, на которой находились 22 пассажира. 15 человек спаслись. Судно ушло под воду примерно за две минуты, этот момент попал на видео.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯхтаКрушениеСудно затонулоМайк ЛинчСицилияЧП на водеЯхта тонетИталия
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close