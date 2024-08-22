Ещё одно тело нашли на суперъяхте миллиардера, но не смогли достать

Дайверы обнаружили ещё одно тело на суперъяхте Bayesian, затонувшей у берега Сицилии. Это пятый из шести пропавших без вести, его ещё не подняли на поверхность и не опознали. Осталось найти одного человека, сообщило 21 августа издание Giornale di Sicilia.



До этого на поверхность подняли четверых погибших, которые были в каюте. Они опознаны: это банкир Джонатан Блумер, его жена Энн Элизабет, известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло и его супруга Надя. Владелец яхты магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна числятся пропавшими без вести. Первоначально об обнаружении магната и его дочери сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на «итальянские власти», но официального подтверждения не поступило, отмечается в публикации.

