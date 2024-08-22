Ещё одно тело нашли на суперъяхте миллиардера, но не смогли достать

Дайверы обнаружили ещё одно тело на суперъяхте Bayesian, затонувшей у берега Сицилии. Это пятый из шести пропавших без вести, его ещё не подняли на поверхность и не опознали. Осталось найти одного человека, сообщило 21 августа издание Giornale di Sicilia.
До этого на поверхность подняли четверых погибших, которые были в каюте. Они опознаны: это банкир Джонатан Блумер, его жена Энн Элизабет, известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло и его супруга Надя. Владелец яхты магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна числятся пропавшими без вести. Первоначально об обнаружении магната и его дочери сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на «итальянские власти», но официального подтверждения не поступило, отмечается в публикации.
Найденное тело собираются извлечь из обломков судна сегодня, 22 августа, также продолжатся поиски последнего пропавшего. Первым погибшим был повар Томас Ракальдо. Таким образом, число подтверждённых жертв достигло шести.
Судно лежит на боку на глубине около 50 метров (на такую глубину могут погружаться только дайверы со специальной подготовкой), внутренние помещения загромождены мебелью и мусором. В состав спасательного отряда пожарной команды входят 27 водолазов, в том числе 11 спелеодайверов.
Напомним, в понедельник, 19 августа, шторм у берегов Италии перевернул суперъяхту Bayesian, на которой находились 22 пассажира. 15 человек спаслись. Судно ушло под воду примерно за две минуты, этот момент попал на видео.