Внутри затонувшей суперъяхты Bayesian обнаружили тела техномагната Майка Линча и его 18-летней дочери

В районе затопления суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии обнаружили тела двух погибших. Ими оказались Майк Линч и его 18-летняя дочь. Об этом в среду, 21 августа, сообщает The Telegraph.



Число жертв кораблекрушения, произошедшего в Италии, выросло до трех человек. В среду, 21 августа, из-под обломков затонувшей суперъяхты извлекли тела Майка Линча и его дочери Ханны. Известно, что тела погибших были обнаружены внутри одной из кают судна между двумя матрасами.



Как ранее сообщал CNN, жена Линча, Анджела Бакарес, выжила в происшествии. Женщина общалась с журналистами, сидя в инвалидном кресле в больнице сицилийского города Термини-Имерезе. У нее были ссадины на ногах и повязки на других частях тела.



Первой жертвой кораблекрушения стал повар Рекальдо Томас, гражданин Антигуа и Барбуды.



Среди пропавших без вести остаются ещё четыре человека. Среди них финансовый магнат Джонатан Блумер и известный адвокат британской юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло, а также их жены.



Напомним, в понедельник, 19 августа, водяной смерч пронесся у берегов Италии, перевернув суперъяхту Bayesian, на которой находились 22 пассажира. По словам очевидцев, судно ушло под воду примерно за две минуты.

