Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения суперъяхты у Сицилии

В числе пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии (Италия) оказались председатель совета директоров инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена. Об этом пишет 20 августа Daily Mail.



Роскошная парусная яхта Bayesian принадлежит британскому миллиардеру, магнату в сфере технологий, сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, Майк Линч. Как писала «Фонтанка», яхта стояла у берега Портичелло. Рано утром 19 августа там прошёл водяной смерч, судно оказалось повреждено и быстро затонуло. На борту были 22 человека. Один человек погиб (предположительно, повар), 15 выжили. Сам Линч, его 18-летняя дочь и еще четыре человека (в том числе адвокат из юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло) числятся пропавшими без вести.

