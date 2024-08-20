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    Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения суперъяхты у Сицилии

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    В числе пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии (Италия) оказались председатель совета директоров инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена. Об этом пишет 20 августа Daily Mail.

    Роскошная парусная яхта Bayesian принадлежит британскому миллиардеру, магнату в сфере технологий, сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, Майк Линч. Как писала «Фонтанка», яхта стояла у берега Портичелло. Рано утром 19 августа там прошёл водяной смерч, судно оказалось повреждено и быстро затонуло. На борту были 22 человека. Один человек погиб (предположительно, повар), 15 выжили. Сам Линч, его 18-летняя дочь и еще четыре человека (в том числе адвокат из юридической компании Clifford Chance Крис Морвилло) числятся пропавшими без вести.

    «Господин Блумер является близким другом Линча, и итальянские власти подтвердили его пропажу без вести», — пишет издание.

    По информации газеты Telegraph, среди пропавших — четверо граждан Великобритании.

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