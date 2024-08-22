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    «Делиться и сохранять». В Петербурге пройдет бесплатный обмен школьными принадлежностями

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    Петербургское экологическое движение «РазДельный Сбор» проведёт осеннюю акцию «Школьный обмен», уже ставшую традиционной, 7 сентября. Все желающие могут принести на нее канцтовары и другие школьные принадлежности, ставшие ненужными, — и бесплатно взять то, что понравится. Акцию проведут на точках раздельного сбора вторсырья, которые волонтеры организуют каждую первую субботу месяца в большинстве районов Петербурга.

    «Экологический смысл таких мероприятий или сервисов очень простой: можно просто получить вещь для повторного использования, нет необходимости её покупать в магазине. Если большое количество людей будет пользоваться таким сценарием, можно тем самым умножить полезный эффект — и в целом будет ниже потребность в новых товарах. Для их производства не будут использованы ресурсы, такие как вода, материалы, упаковка и топливо. И ещё важно, что, давая вещи новую жизнь, человек предотвращает появление отходов», — отмечает эксперт, координатор проектов «РазДельного Сбора» Екатерина Шалунова.

    На акции 7 сентября можно будет найти или принести ненужные, но в хорошем состоянии: тетради, блокноты, школьные дневники, альбомы для рисования, карандаши, ручки, краски, фломастеры, мелки восковые в упаковках, счетные палочки, картон, цветную бумагу, офисную бумагу А4, ножницы, точилки, циркули, ножницы, линейки, стирательные резинки, клей, пластилин в упаковках, целые обложки для тетрадей и учебников, пеналы, наклейки, портфели, рюкзаки, сумки для сменной обуви.

    Неформальным девизом инициативы можно назвать фразу «Делиться и сохранять!» — отмечают волонтёры.
    Адреса и время работы точек «Школьного обмена» можно будет узнать на странице «Раздельного Сбора».

    Эксперты «РазДельного Сбора» обращают внимание на то, что еще два года назад, в 2022 году, опрос ВЦИОМ показал интерес среди молодых жителей крупных городов к сервисам совместного потребления. Организация обменов: будь то «фримаркет», «шеринг», «своп», «дармарка» или коммерческий сервис аренды велосипедов — это часть большого тренда, который делает городскую жизнь более экологичной. Это осторожное «нет» быстрому и бессмысленному росту свалок вокруг городов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала об акциях «РазДельного Сбора» по приему проводов и техники на переработку — «Электросень» и «Электровесна».

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    Раздельный сборЭкодвижениеДелиться и сохранятьШкольный обменКанцтовары
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