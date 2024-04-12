«Электровесна» вновь наступит в Петербурге. Волонтёры призывают сдать в переработку отслужившую технику

На улицах Петербурга появится больше 40 точек, где волонтёры помогут горожанам сдать в переработку старые телефоны, фены, сломанные тостеры, провода и утюги. Рекомендовано приносить технику весом меньше 20 килограмм, чтобы волонтёры точно справились с нагрузкой без вреда для своего здоровья. Всё собранное отправится на предприятия Петербурга и Ленобласти, которые занимаются утилизацией таких отходов.

Волонтёры экологического движения «РазДельный Сбор» организуют традиционную акцию по сбору отслужившей техники «Электровесна». В этом году она состоится 20 апреля.

Не стоит приносить, поскольку это не смогут принять из-за условий приёмщиков: источники бесперебойного питания, медицинское оборудование, секс-игрушки, игрушки на радиоуправлении, настольные лампы, аккумуляторы, батарейки, картриджи, лампочки, кассеты и диски. Есть альтернативные варианты сдать часть этих предметов в переработку. Так, опасные и крупногабаритные отходы ежедневно принимают в государственных экопунктах . А CD и DVD — каждую первую субботу месяца на обычных акциях « РазДельного Сбора ».

Экоактивисты напоминают, что переработка техники необходима, поскольку все устройства содержат в себе компоненты, опасные для здоровья человека и окружающей среды. Во время утилизации из них извлекают материалы, пригодные для переплавки, а ядовитые вещества обезвреживают.

«Если прибор ещё работает, найдите ему нового хозяина. Если гаджет можно починить, лучше так и поступить, а не покупать новый. А безнадёжно неисправные приборы приносите на «Электровесну», чтобы отправить их на переработку. Не выбрасывайте их», — обращается к петербуржцам исполнительный директор ассоциации «РазДельный Сбор» Софья Климова.

Акцию по сбору техники в переработку в Петербурге организуют каждую весну и осень при поддержке бизнеса, который готов взять на себя социальную нагрузку. К инициативе охотно подключаются вузы и школы.



Список адресов «Эковесны» с режимом работы точек приема. electro.rsbor.ru



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