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    Примем сломанные утюги и гаджеты. В Петербурге пройдёт акция по сбору неисправной техники

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    11 комментариев

    Петербуржцы смогут избавиться от сломанных чайников, телевизоров, телефонов и прочих гаджетов. Неисправную технику будут принимать в рамках акции «Электроосень», которая пройдёт 21 октября.

    Акцию по сбору техники каждую весну и осень проводит волонтёрское движение «РазДельный Сбор». В этот раз к «Электроосени» присоединились экоцентры, экопункты приёма опасных отходов и даже вузы Петербурга. Всего в городе будут работать 40 точек по приёму техники.

    Волонтёры будут принимать фены и утюги, чайники и компьютеры, принтеры и телефоны, провода и зарядки и т. п. Единственное условие — техника по весу не должна превышать 20 кг.

    «Чтобы волонтёры, большинство из которых девушки, могли погрузить собранную технику после акции», — пояснили организаторы данное ограничение.

    Не будут приниматься градусники, лампы и батарейки, расходные материалы, медицинское оборудование, крупногабаритная техника.

    Собранную технику отправят на перерабатывающие предприятия города.

    Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее зарегистрироваться. По словам организаторов, это позволит избежать очередей, а также своевременно оповестить участников о возможных изменениях. Выбрать удобный по местоположению пункт приёма и записаться можно на странице акции.

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    Комментарии 11

    28134520718 Окт 2023 в 21:32
    Почем принимают?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 21:30
    Потом увидите в ломбардах
    +0−1
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