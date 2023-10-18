Примем сломанные утюги и гаджеты. В Петербурге пройдёт акция по сбору неисправной техники

Петербуржцы смогут избавиться от сломанных чайников, телевизоров, телефонов и прочих гаджетов. Неисправную технику будут принимать в рамках акции «Электроосень», которая пройдёт 21 октября.
Акцию по сбору техники каждую весну и осень проводит волонтёрское движение «РазДельный Сбор». В этот раз к «Электроосени» присоединились экоцентры, экопункты приёма опасных отходов и даже вузы Петербурга. Всего в городе будут работать 40 точек по приёму техники.
Волонтёры будут принимать фены и утюги, чайники и компьютеры, принтеры и телефоны, провода и зарядки и т. п. Единственное условие — техника по весу не должна превышать 20 кг.
«Чтобы волонтёры, большинство из которых девушки, могли погрузить собранную технику после акции», — пояснили организаторы данное ограничение.
Не будут приниматься градусники, лампы и батарейки, расходные материалы, медицинское оборудование, крупногабаритная техника.
Собранную технику отправят на перерабатывающие предприятия города.
Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее зарегистрироваться. По словам организаторов, это позволит избежать очередей, а также своевременно оповестить участников о возможных изменениях. Выбрать удобный по местоположению пункт приёма и записаться можно на странице акции.