В Петербурге накрыли сеть подпольного казино. Организаторов ждет суд

Прокуратура Петербурга предъявила обвинение 19 жителям города за незаконную организацию и проведение азартных игр в трех районах города, сообщает 21 августа пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год группа организовывала и проводила азартные игры в 23 арендованных помещениях в Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах города. Посетителям подпольного казино были доступны игровые автоматы и компьютеры. Участники имели четкую структуру и правила конспирации своей преступной деятельности, которая принесла им доход в более 70,5 миллиона рублей.
На имущество обвиняемых наложен арест для возмещения ущерба. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка МВД. Дело будет направлено в Красногвардейский районный суд после того, как участники дела получат копии обвинительного заключения.