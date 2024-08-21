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    В Петербурге накрыли сеть подпольного казино. Организаторов ждет суд

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    Прокуратура Петербурга предъявила обвинение 19 жителям города за незаконную организацию и проведение азартных игр в трех районах города, сообщает 21 августа пресс-служба надзорного ведомства.

    По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год группа организовывала и проводила азартные игры в 23 арендованных помещениях в Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах города. Посетителям подпольного казино были доступны игровые автоматы и компьютеры. Участники имели четкую структуру и правила конспирации своей преступной деятельности, которая принесла им доход в более 70,5 миллиона рублей.

    На имущество обвиняемых наложен арест для возмещения ущерба. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка МВД. Дело будет направлено в Красногвардейский районный суд после того, как участники дела получат копии обвинительного заключения.

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    Незаконные азартные игры
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