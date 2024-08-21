Dawn: многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Сергей Нилов погиб, пытаясь найти тело товарища

Завершена спасательная операция на севере Пакистана, где на горе Гашербрум IV в беду попала группа российских альпинистов. Двух пострадавших эвакуировали. Один человек погиб, сообщает 21 августа пакистанское издание Dawn. В публикации называется имя — Сергей Нилов. Он был среди участников экспедиции. Это знаменитый альпинист, многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Piolet d'Ore, а также премий «Золотой ледоруб России», «Хрустальный пик».



«Фонтанка» писала, что пятеро россиян (Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков) в начале августа отправились в Пакистан, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в сентябре 2023 года. Тогда на гору отправились вдвоем Нилов и Головченко. Нилов, по данным Arab News, пережил серьёзное падение и был спасен на вертолёте, а Головченко пропал без вести.

