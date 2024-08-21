Dawn: многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Сергей Нилов погиб, пытаясь найти тело товарища

Завершена спасательная операция на севере Пакистана, где на горе Гашербрум IV в беду попала группа российских альпинистов. Двух пострадавших эвакуировали. Один человек погиб, сообщает 21 августа пакистанское издание Dawn. В публикации называется имя — Сергей Нилов. Он был среди участников экспедиции. Это знаменитый альпинист, многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Piolet d'Ore, а также премий «Золотой ледоруб России», «Хрустальный пик».
«Фонтанка» писала, что пятеро россиян (Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков) в начале августа отправились в Пакистан, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в сентябре 2023 года. Тогда на гору отправились вдвоем Нилов и Головченко. Нилов, по данным Arab News, пережил серьёзное падение и был спасен на вертолёте, а Головченко пропал без вести.
На этот раз 17 августа Нилов и оба Мироновых работали на ледопаде и попали под обвал (лавину). Нилов пропал, Мироновы застряли на высоте 6200–6400 метров. Сначала удалось эвакуировать из лагеря Баутина и Яблокова. Во вторник, 20 августа, спасатели добрались до Мироновых.
В воскресенье вертолеты армейской авиации сбросили спасательную группу из пяти человек (четыре местных альпиниста и Яблоков) на высоту 6000 метров, поскольку вертолеты не могут приземляться и зависать выше этой высоты. Группа начала подъем, несмотря на плохую погоду, снегопад и ветер, добралась до Мироновых и вчера успешно доставила их в базовый лагерь на высоте 6000 метров. Сегодня их должны были доставить в город Скарду вертолетами армейской авиации. По данным оператора российских альпинистов, они получили травмы ног и рук, а также, вероятно, переломы, но их жизни вне опасности.
Спасенные альпинисты сообщили изданию Dawn, что пропавший Сергей Нилов погиб.