Российский альпинист вернулся на гору, где едва не погиб, чтобы найти тело товарища. Теперь его снова спасают

Российские альпинисты отправились искать тело товарища на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, попали под ледопад и оказались в бедственном положении. Двое пострадали, а один пропал. Ещё двоих удалось эвакуировать.



Фото: alpfederation.ru Поделиться Поделиться





Как сообщает Федерация альпинизма России, пятеро россиян (Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков) в начале августа отправились в Пакистан, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в 2023 году . 17 августа Нилов и оба Мироновых работали на ледопаде. Произошел обвал. Связь с Ниловым пропала, Мироновы получили травмы (у Сергея, предположительно, перелом бедра и ребер, у Михаила лёгкие повреждения) и застряли на высоте 6200–6400 метров.



Баутин и Яблоков в этот момент находились в лагере на высоте 6100 метров . Пакистанская армия в тот же день начала спасательную операцию и эвакуировала их для оказания медицинской помощи. 18 августа во время облета живым обнаружили Нилова. Забрать его пока не получается.



Позже Мироновым удалось спуститься метров на 100 и найти один из своих рюкзаков и рюкзак Сергея Нилова с аптечкой, палаткой, едой, горелкой, спальниками, и теперь они могут ждать помощи. Без вещей шансы на выживание были минимальны. «Их состояние критическое, и мало надежды, что они выживут после следующего дня, что бросает еще большую тень на и без того мрачную ситуацию», — рассказывал изданию Arab News секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.



Фото Алексея Баутина после сошедшего обвала и местонахождение Миронова Михаила и Миронова Сергея Фото: alpfederation.ru Поделиться Поделиться





Посольство РФ в Пакистане 19 августа сообщает, что из-за плохой погоды операцию по спасению пришлось отложить. Посольство находится в контакте с группой, Федерацией альпинистов России и ВВС Пакистана.

Сергей Нилов пережил почти фатальное падение с той же горы в сентябре прошлого года вместе с Головченко. Головченко тогда пропал без вести, а Нилов вернулся в базовый лагерь, откуда его спасли на вертолете, пишет Arab News.



Северный Гилгит-Балтистан в Пакистане — малонаселенный регион, где находятся некоторые из самых высоких вершин в мире. Его ежегодно посещают сотни туристов, но экспедиции часто оборачиваются трагедиями. На прошлой неделе во время спуска с горы Броуд-Пик погиб пакистанский альпинист, летом на горном хребте Каракорум погибли пять японских альпинистов и бразильский парапланерист.



Сергей Нилов — многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Piolet d'Ore, премий «Золотой ледоруб России», «Хрустальный пик». Головченко и Нилов получили первый «Золотой ледоруб» в 2014 году за восхождение на Музтаг-Тауэра (Пакистан), второй — в 2017 году за подъем на Талай-Сагара (Индия). Гашербрум IV ( 7925 метров ) считается 1 7-й вершиной мира.

