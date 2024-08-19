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    Российский альпинист вернулся на гору, где едва не погиб, чтобы найти тело товарища. Теперь его снова спасают

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    Российские альпинисты отправились искать тело товарища на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, попали под ледопад и оказались в бедственном положении. Двое пострадали, а один пропал. Ещё двоих удалось эвакуировать.

    Фото: alpfederation.ru
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    Как сообщает Федерация альпинизма России, пятеро россиян (Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков) в начале августа отправились в Пакистан, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в 2023 году. 17 августа Нилов и оба Мироновых работали на ледопаде. Произошел обвал. Связь с Ниловым пропала, Мироновы получили травмы (у Сергея, предположительно, перелом бедра и ребер, у Михаила лёгкие повреждения) и застряли на высоте 6200–6400 метров.

    Баутин и Яблоков в этот момент находились в лагере на высоте 6100 метров. Пакистанская армия в тот же день начала спасательную операцию и эвакуировала их для оказания медицинской помощи. 18 августа во время облета живым обнаружили Нилова. Забрать его пока не получается.

    Позже Мироновым удалось спуститься метров на 100 и найти один из своих рюкзаков и рюкзак Сергея Нилова с аптечкой, палаткой, едой, горелкой, спальниками, и теперь они могут ждать помощи. Без вещей шансы на выживание были минимальны. «Их состояние критическое, и мало надежды, что они выживут после следующего дня, что бросает еще большую тень на и без того мрачную ситуацию», — рассказывал изданию Arab News секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

    Фото Алексея Баутина после сошедшего обвала и местонахождение Миронова Михаила и Миронова Сергея
    Фото Алексея Баутина после сошедшего обвала и местонахождение Миронова Михаила и Миронова СергеяФото: alpfederation.ru
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    Посольство РФ в Пакистане 19 августа сообщает, что из-за плохой погоды операцию по спасению пришлось отложить. Посольство находится в контакте с группой, Федерацией альпинистов России и ВВС Пакистана.

    Сергей Нилов пережил почти фатальное падение с той же горы в сентябре прошлого года вместе с Головченко. Головченко тогда пропал без вести, а Нилов вернулся в базовый лагерь, откуда его спасли на вертолете, пишет Arab News.

    Северный Гилгит-Балтистан в Пакистане — малонаселенный регион, где находятся некоторые из самых высоких вершин в мире. Его ежегодно посещают сотни туристов, но экспедиции часто оборачиваются трагедиями. На прошлой неделе во время спуска с горы Броуд-Пик погиб пакистанский альпинист, летом на горном хребте Каракорум погибли пять японских альпинистов и бразильский парапланерист.

    Сергей Нилов — многократный обладатель высшей награды в мире альпинизма Piolet d'Ore, премий «Золотой ледоруб России», «Хрустальный пик». Головченко и Нилов получили первый «Золотой ледоруб» в 2014 году за восхождение на Музтаг-Тауэра (Пакистан), второй — в 2017 году за подъем на Талай-Сагара (Индия). Гашербрум IV (7925 метров) считается 17-й вершиной мира.

    Фото: alpfederation.ru
    Фото Алексея Баутина после сошедшего обвала и местонахождение Миронова Михаила и Миронова Сергея
    Фото Алексея Баутина после сошедшего обвала и местонахождение Миронова Михаила и Миронова СергеяФото: alpfederation.ru

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