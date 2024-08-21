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    Боевые действия

    Беспилотники улетели под Москву и на приграничье. Главное о боях в Курской области

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    11 комментариев
    Фото: Минобороны России
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    Украинские беспилотники нацелились на Москву, в небе над Курской областью за ночь сбили только два дрона. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ видят ситуацию в Курской области как настоящий «ад». Главное о ситуации на границе с Украиной к этому часу — в материале «Фонтанки».

    Военная сводка

    • В небе над Россией за ночь были уничтожены 45 беспилотников самолетного типа. Одиннадцать из них сбили над Московской областью, 23 — над Брянской областью, 6 — над Белгородской, три над Калужской и два над Курской, сообщили в Минобороны.
    • В результате ночной атаки один человек погиб и двое пострадали, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он рассказал, что взрывное устройство было сброшено с дрона на автомобиль в Большесолдатском районе. Женщина скончалась на месте, двое пострадавших добрались до больницы самостоятельно.
    • По данным Минобороны РФ на 20 августа, за сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты.
    • Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» созданы в России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Они будут защищать граждан и территории от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения. Подробнее — читайте здесь.
    • В оборонном ведомстве показали кадры уничтожения живой силы и бронетехники подразделений ВСУ в Курской области.

    Минобороны России

    • ВСУ называют происходящее на курском направлении адом, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Вчера ночью ВСУ решили сделать ротацию. <...> «Аид» уничтожил их пикап, они все валяются трехсотые [раненые]. Тут подлетает их медик, пытается их вытащить и кричит в рацию: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться. Это ад для нас, нам уже всем нужны психологи». Они не знали до этого, что нельзя в Россию заходить», — рассказал Апти Алаудинов.
    • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посетил российских военных, плененных в Курской области, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он [Дмитрий Лубинец] посетил, прислал мне видео», — сообщила Москалькова (цитата по ТАСС).

    Путин в Беслане, представитель США в российском МИДе

    • Президент России Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в школе № 1 в Беслане и дал оценку происходящему в курском приграничье. «Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. <...> Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении», — заявил Путин.
    • Российские ведомства проведут следственные действия для привлечения к ответственности проникших в Курскую область журналистов из США, сообщили в МИД РФ в связи с вызовом в дипведомство временного поверенного в делах США в Москве Стефани Холмс.
    • ЦИК принял решение не переносить выборы губернатора, однако решено отложить выборы депутатов в семи муниципальных образованиях Курской области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и Льгове.

    Международная реакция

    • ООН продолжает с озабоченностью следить за атакой ВСУ на Курскую область, положение гражданского населения вызывает обеспокоенность, заявил во время брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
    • В Пентагоне призвали Украину не сомневаться в американской военной помощи, операция ВСУ в Курской области не способствовала отчуждению в отношениях между странами, заявил глава оборонного ведомства Патрик Райдер.

    Гуманитарная обстановка


    • В Курской области введен запрет на продажу алкоголя после 17:00 в Курчатове и Курчатовском районе. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 20 августа. Он же рассказал о решении оперштаба отменить массовые СМС-оповещения о ракетных угрозах и атаках дронов в регионе. Причина такого решения — невозможность своевременной доставки СМС-сообщений. Кроме того, необходимо снизить нагрузку на сотовую связь для оперативного взаимодействия.
    • Жители Суджанского района, эвакуированные из своих домов, мечтают о возвращении домой и восстановлении прежней жизни. Об этом рассказал РИА Новости директор суджанской школы № 1 Сергей Кондояниди. По его словам, жители района постоянно интересуются, когда они смогут вернуться домой.
    • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабильной санитарной обстановке в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области. Специалисты следят за состоянием питьевой воды и питания.
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    Фото: Минобороны России

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    Курская область

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