В МИД России вызвали временную поверенную в делах США в Москве Стефани Холмс. Дипломату выразили протест из-за американских журналистов, которые незаконно проникли в Курскую область. Отметим, речь идет о сотрудниках издания The Washington Post.



Также в министерстве заявили, что появились свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ на курском направлении.



Российские дипломаты уверены, что такие действия противоречат заявлениям Джо Байдена о своей непричастности к нападению ВСУ на Россию. В министерстве считают, что это доказывает вовлеченность США в конфликт и планы Владимира Зеленского.

