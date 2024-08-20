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    В МИД вызвали дипломата США из-за американских журналистов в Курской области

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    В МИД России вызвали временную поверенную в делах США в Москве Стефани Холмс. Дипломату выразили протест из-за американских журналистов, которые незаконно проникли в Курскую область. Отметим, речь идет о сотрудниках издания The Washington Post.

    Также в министерстве заявили, что появились свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ на курском направлении.

    Российские дипломаты уверены, что такие действия противоречат заявлениям Джо Байдена о своей непричастности к нападению ВСУ на Россию. В министерстве считают, что это доказывает вовлеченность США в конфликт и планы Владимира Зеленского.

    В МИД России отметили, что в отношении американских граждан, причастных к этим преступлениям, проведут следственные действия, чтобы привлечь их к ответственности. Также в ведомстве добавили, что иностранные «специалисты» и наемники, которые нелегально попали в Россию, сразу станут законной военной целью для ВС РФ.

    Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и попали в Курскую область. Репортаж из Суджи показали на итальянском телеканале TG1.

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