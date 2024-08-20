Оперативный штаб Курской области ограничил продажу алкоголя в городе Курчатове и Курчатовском районе

Оперативным штабом Курской области было принято решение о запрете торговли спиртными напитками
«Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общественного питания», — написал Смирнов в своем телеграм-канале. По его словам, эта мера поспособствует обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с действием режима КТО на территории Курской области.
Ранее запрет на розничную продажу алкоголя ввели на территории Большесолдатского, Беловского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Суджанского, Рыльского, Хомутовского и Глушковского муниципальных районов, а также в городе Льгове.
Режим контртеррористической операции (КТО) в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины» объявили в Курской области