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    Оперативный штаб Курской области ограничил продажу алкоголя в городе Курчатове и Курчатовском районе

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    Оперативным штабом Курской области было принято решение о запрете торговли спиртными напитками с 17 часов на территории города Курчатова и Курчатовского района. Об этом 20 августа сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    «Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общественного питания», — написал Смирнов в своем телеграм-канале. По его словам, эта мера поспособствует обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с действием режима КТО на территории Курской области.

    Ранее запрет на розничную продажу алкоголя ввели на территории Большесолдатского, Беловского, Кореневского, Льговского, Обоянского, Суджанского, Рыльского, Хомутовского и Глушковского муниципальных районов, а также в городе Льгове.

    Режим контртеррористической операции (КТО) в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины» объявили в Курской области 10 августа.

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    Курская областьАлкогольКурчатовОграниченияАлексей СмирновРежим КТО
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