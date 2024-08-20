Оперативный штаб Курской области ограничил продажу алкоголя в городе Курчатове и Курчатовском районе

Оперативным штабом Курской области было принято решение о запрете торговли спиртными напитками с 17 часов на территории города Курчатова и Курчатовского района. Об этом 20 августа сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа. Запрет не распространяется на предприятия общественного питания», — написал Смирнов в своем телеграм-канале. По его словам, эта мера поспособствует обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с действием режима КТО на территории Курской области.