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    Россияне стали чаще ходить в частные клиники. Аналитики назвали причины

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    Жители России стали тратить больше денег на медицинские услуги в частных клиниках, сообщает 20 августа аналитический ресурс «Чек Индекс». По мнению специалистов, это связано с желанием более комфортного обслуживания и широким списком медуслуг, которые может предоставить коммерческая организация.

    Аналитики отмечают, что количество покупок медуслуг за первую половину года повысилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а траты россиян на выросли на 18%.

    По данным ресурса, в основном рост продаж обеспечивают люди из новых жилых микрорайонов. Но есть и другие причины повышения трат среди населения:

    «Увеличению трат способствует в том числе отложенный ранее спрос, а также маркетинговая активность частных клиник. В частности, системы скидок на за объем заказов, подписочные модели продаж», - отмечается в сообщении.

    Напомним, в конце июля Росстат публиковал доклад о социально-экономическом положении страны за первое полугодие 2024 года. По данным специалистов, реальные доходы россиян во втором квартале текущего года выросли на рекордные 9,6%.

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