Россияне стали чаще ходить в частные клиники. Аналитики назвали причины

Жители России стали тратить больше денег на медицинские услуги в частных клиниках, сообщает 20 августа аналитический ресурс «Чек Индекс». По мнению специалистов, это связано с желанием более комфортного обслуживания и широким списком медуслуг, которые может предоставить коммерческая организация.



Аналитики отмечают, что количество покупок медуслуг за первую половину года повысилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а траты россиян на выросли на 18%.



По данным ресурса, в основном рост продаж обеспечивают люди из новых жилых микрорайонов. Но есть и другие причины повышения трат среди населения:

