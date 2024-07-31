Реальные доходы россиян выросли на рекордные 9,6 %

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале 2024 года выросли на 9,6 %, следует из опубликованного 31 июля доклада Росстата о социально-экономическом положении страны за первое полугодие. Этот показатель стал рекордным с 2013 года, когда была изменена методика подсчета показателя, обращает внимание газета «Ведомости».

Параметр отражает рост доходов за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам. Как отмечает издание, в последний раз реальные доходы росли темпами, близкими к максимальным, в I квартале 2022 года — на 8,9 %. Во II квартале 2024-го по сравнению с предыдущим кварталом рост доходов составил 8,7 %, а за первое полугодие — 8,1 %.