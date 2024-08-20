Врачи назвали норму сахара в крови у женщин. Знаете, какой уровень должен быть у вас?

Получив на руки результаты анализов, человек без медицинского образования с ходу и не поймет, что значит показатель ммоль/л. Чтобы в этом разобраться, нужно знать, откуда в крови берется сахар. Он попадает в организм вместе с едой, после чего, во время пищеварения, всасывается в кровь. И по анализам мы можем понять, насколько хорошо этот процесс работает.

— Уровень сахара в крови — это показатель того, насколько хорошо ткани организма усваивают глюкозу, — объяснил врач Роман Иванов. — Если он слишком высокий, это значит, что в организме есть проблема с транспортировкой глюкозы в клетки.



Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».