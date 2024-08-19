СК увидел халатность на детских площадках в Петербурге. Чиновникам указали на сломанные песочницы и грязные скамейки

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следственный комитет Петербурга разослал в органы власти список проблемных детских площадок. Жалобы сотрудники СК взяли с портала «Наш Санкт-Петербург» и начали проверку. В муниципалитетах вспомнили о любви Бастрыкина к детям.



В начале августа в районные администрации пришло письмо из Следственного комитета (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нем указано, что в СК начали доследственную проверку в связи с возможной халатностью (статья 293 УК РФ). У районных чиновников спрашивают, кто ответственный за каждый из почти сотни адресов. Их, утверждается в письме, отобрали, изучив жалобы граждан на портал «Наш Санкт-Петербург» с 22 по 28 июля этого года.

В каждом районе указаны не менее пяти детских площадок. Вероятно, единственным исключением стал Василеостровский, там всего один адрес, ему соответствует детский сад № 39 на набережной Миклухо-Маклая, открывшийся полгода назад. В самом детском саду, впрочем, сильно удивились и сказали «Фонтанке», что с площадкой у них проблем никаких не было, она новая и удобная. На портале «Наш Санкт-Петербург» жалоб по этому адресу «Фонтанка» не увидела.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Выборгском районе 23 июля жительница пожаловалась, что на стойках на детской площадке на Художников, 19, отсутствуют качели. Исходя из данных на портале следует, что повесить их собирались до 1 августа, но то ли не успели, то ли повесили, но не отчитались. В переулке Макаренко в Адмиралтейском районе житель был недоволен надписями на детской площадке — 14 августа их закрасили. В том же районе на Садовой, 71, женщина заметила кошачьи экскременты в песочнице. Она предложила закрывать её крышкой, чтобы дети играли в чистоте. 4 августа ей ответили из районной администрации, что крышка для песочницы не предусмотрена, а песок меняют ежегодно и две песочницы находятся в удовлетворительном состоянии.

На Белградской, 16, во Фрунзенском районе житель пожаловался на аварийное состояние детской площадки — в полу горки дырка, прогнившие доски топорщатся, оставляя шансы для заусенцев. Ответа от местной администрации пока так и не получено.

Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Поделиться Поделиться





Глава администрации муниципалитета одного из спальных районов города подтвердил, что ему и коллегам тоже прислали копию письма и попросили проверить свои адреса. «Это не первый раз, когда СК интересуется детскими площадками. В одном из муниципалитетов, когда ребенок упал с горки и на это обратил внимание Александр Бастрыкин, с обыском пришли к бухгалтеру. Что там искать — непонятно, ясно ведь, даже если и были огрехи, не бухгалтер площадку строил», — отметил собеседник. Глава совета муниципальных образований, депутат ЗакСа Всеволод Беликов в разговоре с «Фонтанкой» предположил, что такое внимание к детским площадкам может быть связано с ЧП в другом регионе. Депутат напомнил: когда где-то случаются пожары в ТЦ или другого рода происшествия, контролирующим ведомствам дают поручения проверить подобные объекты во всех субъектах Федерации. «Так-то, конечно, детские площадки муниципалы должны контролировать в ежедневном режиме», — добавил он.

Последний раз СК интересовался детскими площадками в Петербурге в июне этого года. Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводил проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке в Кировском районе города. Информацию о травмировании ребенка в Трамвайном переулке, как говорится в релизе, нашли в ходе мониторинга социальных медиа и СМИ. Мать восьмилетнего мальчика рассказала, что в ходе игры её сын облокотился на ограждение детской горки, она сломалась, ребенок упал и получил травмы.

В других регионах дети тоже не единожды этим летом падали на детских площадках, привлекая внимание главы СК. В начале августа Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в парке Набережных Челнов. Там ребенок попал в больницу из-за оборвавшихся качелей.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неделю назад в его аппарате заявили, что он контролирует информацию о травмировании ребенка на детской площадке в Туле, где ребенок порезал руку о горку.

В июле Бастрыкин заинтересовался детской площадкой в Мурманске, где 11-летний мальчик упал с высоты из-за отсутствия страховочной сетки. Защитником детей Бастрыкин становится не первый год — прошлым летом он встал на защиту детей, которых покусали пчелы на площадке в Ленобласти. Впрочем, сообщения о проверках фигурируют в сводках СК гораздо чаще, чем новости о возбужденных по этому поводу делах. Возможно, это тоже метод — и вероятно, тоже действенный.

Напомним, не так давно детская площадка и уголовная составляющая уже встречались в петербургском сюжете: в администрации Адмиралтейского района прошли обыски из-за расходов на сквер с огромной тыквой на Рижском проспекте.