Генпрокуратура РФ: похищены 3 млрд, которые шли на нацпроекты. Возбуждены уголовные дела

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в нескольких российских регионах возбудили уголовные дела о хищениях бюджетных денег, которые шли на исполнение нацпроектов. Речь идет о сумме свыше 3 млрд рублей.



«В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, чиновников из многих регионов РФ привлекли к административной ответственности за то, что подрядчики нарушали сроки выполнения работ по нацпроектам. Речь идет, в частности, о безопасных дорогах и здравоохранении. Общая сумма штрафов, по данным Генпрокуратуры РФ, превышает 300 млн рублей. Всего же за первую половину года сотрудники прокуратуры выявили более 58 тысяч нарушений.