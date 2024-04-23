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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    ФАС раскрыла картель почти на 3 млрд рублей. Он занимался нацпроектами в трех регионах России

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    5 комментариев

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при реализации национальных проектов. Общая сумма контрактов составила почти три миллиарда рублей, сообщает служба во вторник, 23 апреля.

    Признаки сговора обнаружили на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

    Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен на торгах, в том числе при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Общая сумма начальных цен контрактов составила 2,8 миллиарда рублей.

    В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, добавили в ФАС.

    В декабре прошлого года ФАС раскрыла картель на 1,9 миллиарда с участием петербургской компании. Сговор выявили на торгах по поставке продуктов питания в медицинские и бюджетные учреждения Москвы, Московской и Калужской областей.

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    Комментарии 5

    27825681823 Апр 2024 в 12:51
    С ФАС не поделились.
    +1−0
    graail23 Апр 2024 в 12:42
    Почему то ФАС не видит у себя кортель на 3, 2 млрд , связанный с мнимым строительством завода ЗАО "Таурас Феникс".
    +2−0
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