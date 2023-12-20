ФАС раскрыла картель на 1,9 млрд рублей с участием петербургской компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке продуктов питания в медицинские и бюджетные учреждения Москвы, Московской и Калужской областей на сумму более 1,9 млрд рублей. Об этом 20 декабря сообщается в telegram-канале ведомства.

ФАС установила, что ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. Судя по данным СПАРК, вероятно, ООО «АСТ Сервис» зарегистрирована в Петербурге.

Компании представили в заявки на участие в конкурсах заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. Это позволило им получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить госконтракты с минимальным снижением.