ФАС раскрыла картель на 2,8 млрд рублей с участием компаний из Петербурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС признала пять компаний нарушителями антимонопольного законодательства. По данным службы, фирмы договорились о поддержании цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и другого оборудования, а также товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры компании «РЖД» и иных заказчиков. Общая сумма начальных цен контрактов составила 2,8 млрд рублей.
Антимонопольщики получили доказательства нарушений, в том числе, в результате внеплановых выездных проверок в 2021 году и анализа информации, полученной от правоохранительных органов.
Нарушителями признаны ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания» и ООО «ЖелДорКомплект-СПБ». Как следует из данных СПАРК, похоже, что четыре из них зарегистрированы в Петербурге, а «ЖелДорКомплект-СПБ» — в Симферополе. У крымского юрлица в этом списке самая крупная выручка — 125 млн рублей в 2021 году.
Теперь организациям грозят оборотные штрафы. Кроме того, ФАС передаст материалы антимонопольного дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уже другого дела — уголовного.