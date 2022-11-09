ФАС раскрыла картель на 2,8 млрд рублей с участием компаний из Петербурга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС признала пять компаний нарушителями антимонопольного законодательства. По данным службы, фирмы договорились о поддержании цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и другого оборудования, а также товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры компании «РЖД» и иных заказчиков. Общая сумма начальных цен контрактов составила 2,8 млрд рублей.