    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.98eur60.82

    ФАС раскрыла картель на 2,8 млрд рублей с участием компаний из Петербурга

    1381
    обсудить

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

    ФАС признала пять компаний нарушителями антимонопольного законодательства. По данным службы, фирмы договорились о поддержании цен при проведении 33 торгов на поставку инженерного, технологического и другого оборудования, а также товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры компании «РЖД» и иных заказчиков. Общая сумма начальных цен контрактов составила 2,8 млрд рублей.

    Антимонопольщики получили доказательства нарушений, в том числе, в результате внеплановых выездных проверок в 2021 году и анализа информации, полученной от правоохранительных органов.

    Нарушителями признаны ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания» и ООО «ЖелДорКомплект-СПБ». Как следует из данных СПАРК, похоже, что четыре из них зарегистрированы в Петербурге, а «ЖелДорКомплект-СПБ» — в Симферополе. У крымского юрлица в этом списке самая крупная выручка — 125 млн рублей в 2021 году.

    Теперь организациям грозят оборотные штрафы. Кроме того, ФАС передаст материалы антимонопольного дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уже другого дела — уголовного.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close