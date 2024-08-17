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    WP: секретные переговоры о мире должны были пройти в августе, их сорвало наступление ВСУ под Курском

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    Делегации Москвы и Киева должны были встретиться в августе в столице Катара Дохе. Они якобы планировали обсудить мирный план и договориться не атаковать энергообъекты. Об этом в субботу, 17 августа, стало известно из публикации The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

    Посредником выступал Катар. После атаки ВСУ в Курской области Россия якобы решила приостановить этот процесс. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — цитирует издание одного из своих источников.

    В публикации WP утверждается, что стороны планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты в течение двух месяцев.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 14 августа заявлял, что украинские власти поставили тему мирных переговоров на долгосрочную паузу атаками на Курскую область. Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем.

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