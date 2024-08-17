WP: секретные переговоры о мире должны были пройти в августе, их сорвало наступление ВСУ под Курском

Делегации Москвы и Киева должны были встретиться в августе в столице Катара Дохе. Они якобы планировали обсудить мирный план и договориться не атаковать энергообъекты. Об этом в субботу,
Посредником выступал Катар. После атаки ВСУ в Курской области Россия якобы решила приостановить этот процесс. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — цитирует издание одного из своих источников.
В публикации WP утверждается, что стороны планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты в течение двух месяцев.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник