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    МИД РФ: Киев атакой Курской области поставил переговоры на долгосрочную паузу

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    Украинские власти поставили тему мирных переговоров на долгосрочную паузу атаками на Курскую область. Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

    «Террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — сказал он.

    Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить ни о чем.

    В Курской области продолжаются бои с украинскими военными. Регион атакуют ракеты, беспилотники и воздушные шары. Прошлой ночью обломки украинской ракеты рухнули на жилой дом в Курске, число пострадавших составило как минимум 15 человек. Подробнее о ситуации в Курской области читайте в материале «Фонтанки».

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