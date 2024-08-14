МИД РФ: Киев атакой Курской области поставил переговоры на долгосрочную паузу

Украинские власти поставили тему мирных переговоров на долгосрочную паузу атаками на Курскую область. Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.



«Террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — сказал он.



Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить ни о чем.



В Курской области продолжаются бои с украинскими военными. Регион атакуют ракеты, беспилотники и воздушные шары. Прошлой ночью обломки украинской ракеты рухнули на жилой дом в Курске, число пострадавших составило как минимум 15 человек. Подробнее о ситуации в Курской области читайте в материале «Фонтанки».