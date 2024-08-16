«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку»: Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине дипломатическим путем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт в Украине дипломатическим путем. Заявление главы государства, прозвучавшее во время интервью телеканалу «Россия», цитирует государственное информагентство БЕЛТА.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку», предложил Лукашенко. По его мнению, «эта драчка» не нужна «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам».



Однако в конфликте заинтересованы «высокопоставленные лица американского происхождения», продолжил белорусский президент, приоткрыв «абсолютно закрытые факты», и процитировал упомянутых лиц: