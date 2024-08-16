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    «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку»: Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине дипломатическим путем

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт в Украине дипломатическим путем. Заявление главы государства, прозвучавшее во время интервью телеканалу «Россия», цитирует государственное информагентство БЕЛТА.

    «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку», предложил Лукашенко. По его мнению, «эта драчка» не нужна «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам».

    Однако в конфликте заинтересованы «высокопоставленные лица американского происхождения», продолжил белорусский президент, приоткрыв «абсолютно закрытые факты», и процитировал упомянутых лиц:

    «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут».

    В том же интервью Лукашенко отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет»: Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО государственных границ республики.

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