«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку»: Лукашенко призвал завершить конфликт на Украине дипломатическим путем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал завершить конфликт в Украине дипломатическим путем. Заявление главы государства, прозвучавшее во время интервью телеканалу «Россия», цитирует государственное информагентство БЕЛТА.
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку», предложил Лукашенко. По его мнению, «эта драчка» не нужна «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам».
Однако в конфликте заинтересованы «высокопоставленные лица американского происхождения», продолжил белорусский президент, приоткрыв «абсолютно закрытые факты», и процитировал упомянутых лиц:
«Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут».
В том же интервью Лукашенко отметил, что не хочет войны и эскалации, но, если это случится, «никаких красных линий не будет»: Белоруссия даст мгновенный ответ в случае нарушения странами НАТО государственных границ республики.