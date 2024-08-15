«Прошлая зима показала много проблем». В Смольном рассказали, как будут бороться с гололедом

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 15 августа в ходе прямой линии с горожанами на телеканале «Санкт-Петербург» ответил на вопрос о том, как чиновники собираются убирать тротуары и обрабатывать их ото льда. На то, что прошлой зимой у матерей коляски скользили по тротуарам возле пешеходных переходов, у жилых домов и поликлиник, пожаловалась чиновнику жительница. Она добавила, что ей зимой пришлось использовать ледоступы.



«Зима была замечательная. Показала много проблемных моментов, которые нужно было решить», — сказал в эфире Разумишкин. Он добавил, что прошлой зимой был испытан метод превентивной уборки — когда еще до возникновения гололеда дороги посыпают специальной смесью. Однако он заметил, что эксперимент ставили лишь на улично-дорожной сети. Будущей зимой, заметил вице-губернатор, вероятно, такую практику введут и для уборки тротуаров.



По словам Разумишкина, зимой чиновники изучили еще и логистику: смотрели, как сделать лучше, чтобы дворникам, которых и так не хватает, пришлось бы меньше таскать мешков с песком и солью. Для этого были отремонтированы более 100 помещений жилагентств.



Высказался Разумишкин и по поводу препарата «Бионорд», которым в качестве эксперимента посыпали прошлой зимой город. «Посмотрели, как ведет себя "Бионорд". Специалисты пришли к выводу, что лучше технической соли ничего нет. Хотя "Бионорд" лучше показывает себя там, где лед уже схватился».