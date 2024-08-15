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    Лазурный автобус угодил в ДТП на перекрёстке Парашютной и Долгоозёрной: видео

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    Дорожно-транспортное происшествие с лазурным автобусом произошло 15 августа на перекрёстке Парашютной улицы и Долгоозёрной улицы.

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    На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», видно, что в результате ДТП автобус выехал на обочину, а позади него остановился легковой автомобиль со смятым передом.

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    На место происшествия прибыла пожарная машина, хотя ни возгорания, ни задымления не наблюдается. Также на кадрах можно увидеть карету скорой медицинской помощи, хотя информации о пострадавших не поступало.

    Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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