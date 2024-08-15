Лазурный автобус угодил в ДТП на перекрёстке Парашютной и Долгоозёрной: видео

Дорожно-транспортное происшествие с лазурным автобусом произошло 15 августа на перекрёстке Парашютной улицы и Долгоозёрной улицы.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», видно, что в результате ДТП автобус выехал на обочину, а позади него остановился легковой автомобиль со смятым передом.
На место происшествия прибыла пожарная машина, хотя ни возгорания, ни задымления не наблюдается. Также на кадрах можно увидеть карету скорой медицинской помощи, хотя информации о пострадавших не поступало.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.