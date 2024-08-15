Координационный совет по безопасности приграничных областей создан по приказу министра обороны Белоусова

Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию государственной границы в Белгородской, Брянской и Курской областях создан в России по приказу министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщают 15 августа РИА Новости.



По заявлению главы Минобороны, совет по военной безопасности приграничных территорий не будет заменой оперативному управлению действиями войск. В число его задач войдут:

— регулирование наращивания войск при угрозе прорыва границы;

— обеспечение войск вооружением.